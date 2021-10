Lucas Hernández de jugar la Champions con el Bayern Munich, a pasar un semestre en la cárcel

La vida de Lucas Hernández dará un giro de 180 grados, pues el domingo 17 de octubre estaba celebrando una victoria aplastante del Bayern Munich al Bayer Leverkusen y este 18 de octubre, se presentó a juzgados en España para cumplir con su sentencia de seis meses.

Hace unos cuantos días, aquí en Sopitas.com les mencionamos todo lo que sabíamos del caso de Lucas Hernández, POR ACÁ se los dejamos si se quieren enterar del chismecito completo. El jugador se tendría que presentar el 19 de octubre al Juzgado, pero se presentó un día antes.

El jugador llegó al Juzgado de los Penal 32 de Madrid, Lucas Hernández tenía una citación para cumplir con seis meses en prisión por romper una orden de alejamiento hacia su esposa, Amelia Llorente, por un incidente hace casi más de una década.

Lucas Hernández tiene un plazo de diez días para que para que el jugador del Bayern Munich ingrese voluntariamente a un Centro Penitenciario de su elección, peeeeeeeeeeero, aún tiene un recurso por el que no podría ir a prisión o estar un tiempo más corto que ese semestre.

Si un recurso interpuesto por los abogados del futbolista francés fue tramitado a tiempo por el juez de la Audiencia Provicional, esto podría hacer que no pueda pisar la cárcel o estar un lapso más corto de tiempo a los seis meses, aunque es difícil que esto suceda, pero existe esa posibilidad.

“Dado que el interesado ha recogido con fecha de 18 de octubre de 2021 el requerimiento de ingreso en centro penitenciario, el plazo de diez días para la presentación voluntaria en prisión expira a las 24:00 horas del próximo jueves 28 de octubre“, se puede leer en un documento obtenido por Diario AS del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El Bayern podría perder seis meses a Lucas Hernández

Es una situación complicada no sólo para el jugador, sino también para el club alemán que no podrá contar con uno de sus jugadores en defensa. Pues el Bayern tiene no tenía previsto perder al defensor y con partidos complicados en una parte fundamental de la temporada.

Primero que nada, si revisamos la plantilla del Bayern Munich de acuerdo con Transfermrkt, el club alemán tiene cuatro defensores centrales, que son: Lucas Hernández, Dayot Upamecano, Niklas Sule y Tanguy Nianzou. Actualmente todos se encuentran sanos, pero sólo podrá contar con tres de ellos.

Tres defensores centrales para 14 partidos antes de que termine el año y pueda reforzarse con otro jugador para suplir a Lucas Hernández. El que traigan otro jugador, también podría repercutir en el futuro del defensor, porque le pueden ganar su lugar y busca otro equipo.