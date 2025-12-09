Lo que necesitas saber: Luis Fernando Tena llegó a la Selección de Guatemala en 2021. Con el equipo centroamericano, llegó a semifinales en la pasada Copa Oro... una instancia que no se alcanzaba desde 1996.

Casi misma historia, pero con diferente final: tanto El Piojo Herrera como Luis Fernando Tena no cumplieron con la misión de llevar a sus selecciones al Mundial. Sin embargo, mientras que al Piojo en Costa Rica le dieron las gracias, Tena fue confirmado para seguir con la Selección de Guatemala.

Luis Fernando Tena está contemplado para todo el proceso 2026-2030

La Federación Nacional de Guatemala (FEDEFUT) confirmó que el técnico mexicano Luis Fernando Tena seguirá al frente del equipo, esto a pesar de no conseguir la clasificación al Mundial 2026… cosa que se le sigue reprochando, ya que era su chance, con una de las eliminatorias mundialistas más fáciles de la historia (no participaron México ni Estados Unidos… ni mucho menos Canadá).

De acuerdo con el breve comunicado de la FEDEFUT, Luis Fernando Tena está contemplado para echarse un ciclo mundialista más: el estratega mexicano dirigirá a la Selección de Guatemala durante el proceso 2026-2030… con miras, claro, a –ahora sí– clasificar al Mundial que se celebrará en España, Portugal y Marruecos (con partidos en Uruguay, Paraguay y Argentina, con eso del centenario del torneo).

Foto: Federación de Futbol de Guatemala

Parecía que la eliminatoria para el Mundial del 2026 era la “buena” para la Selección de Guatemala… sin los tres “gigantes” de CONCACAF y con más boletos que nunca para asistir a la justa, parecía campo fértil para conseguir el boleto. Sin embargo, al perder contra Panamá en el penúltimo partido del clasificatorio, se fue todo chance… ni la repesca alcanzó el equipo centroamericano.

Una semifinal en la Copa Oro, lo máximo que Tena ha logrado con Guatemala

“Busquen apoyo psicológico. A mi me pasó y tardé meses en recuperarme. No subestimen el impacto emocional, abrazo de gol para todos”, les recomendó a los de la “bicolor” el exjugador guatemalteco, Carlos El Pescadito Ruiz quien jugó cinco eliminatorias mundialistas… y nunca consiguió un boleto al máximo torneo.

Con amplio bagaje a nivel clubes, Luis Fernando Tena llegó a la Selección de Guatemala en 2021, con la medalla olímpica que ganó con México en Londres 2012 como principal carta de presentación. Con la “bicolor” logró llegar a las semifinales de la Copa de Oro de 2025… una instancia que el equipo no alcanzaba desde 1996.