Lo que necesitas saber: De acuerdo con el Artículo 178 del Código Penal de España, la pena máxima a la que podría enfrentarse Luis Rubiales es de cuatro años.

Luis Rubiales está estancado en problemas legales. Además de la investigación que enfrenta por corrupción durante sus años al frente de la Real Federación Española, se confirmó que tendrá que ir a juicio por el beso no consentido que le dio a Jenni Hermoso durante la ceremonia de premiación del Mundial Femenil del 2023.

Rubiales enfrenta cargos por agresión sexual y coacciones, junto con otros dos ex miembros de la Federación, así como el Director Deportivo de la Selección Varonil de España.

Luis Rubiales irá a juicio por el beso contra Jenni Hermoso

Han pasado varios meses desde aquel 20 de agosto del 2023, cuando Luis Rubiales besó a Jenni Hermoso sin su consentimiento frente a todo el mundo. No solo eso, intentó convencerla de declarar que todo había sido un ‘chiste’, para evitar los cuestionamientos.

A pesar de sus intentos por minimizar la situación e incluso asegurar que Jenni fue quien lo invitó a besarla, la Audiencia Nacional de España confirmó que se enfrentará a un juicio por agresión sexual y coacción ya que “los indicios que encajan en la descripción típica de un delito contra la libertad sexual y otro de coacciones”.

“Mancharon mi imagen, sentí que nadie me protegía. Me pedían que los protegiera, que los ayudara, pero en ningún momento sentí que nadie me protegía” Las declaraciones de Jenni Hermoso contra Rubiales

Los otros acusados que irán a juicio

Luis Rubiales no será el único en sentarse en el banquillo de los acusados. Jorge Vilda, ex entrenador de la selección femenil, Albert Luque, director deportivo de la selección varonil y Rubén Rivera, ex responsable del marketing de la Federación también tendrán que hacerlo.

Están acusados por coacción, ya que intentaron presionar de forma directa e indirecta a la jugadora para que no hablara y/o denunciara a Rubiales.

Albert Luque envió mensajes a una amiga de Jenni para pedirle un poco de ‘humanidad’ para Luis; “No merece nada por la poca humanidad que tiene”.

“Me parece tan injusto, tan injusto, lo que se le está haciendo a Luis. Me parece de tanta bajeza humana la actitud de Jenni… Tan poca empatía y humanidad“. Son algunos de los mensajes que Luque envió e incluso reclamó a Jenni por no reunirse con él: “¿No recibir al director deportivo de la RFEF y amigo dos minutos?”.

También intentaron contactar a la familia de Hermoso para evitar que hablara de lo sucedido y ‘liberara’ a Rubiales del ‘juicio’ social y del judicial.

¿Cuánto tiempo podría pasar Luis Rubiales en la cárcel?

La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacciones. Dos años más de libertad condicional y con la total prohibición de contactar y acercarse a Jenni a menos de 200 metros por cuatro años.

En el caso de Albert Luque, Jorge Vilda y Rubén Rivera podrían pasar un año medio tras las rejas por el delito de coacción. Rubiales, en caso de ser encontrado culpable, deberá pagar una indemnización de 50 mil euros a Jenni, igual que los otros tres acusados, aunque ellos lo harán de manera conjunta.

“Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona” Artículo 178 del Código Penal de España

No solo eso, la Fiscalía también solicitará que el ex presidente de la RFEF sea inhabilitado de cualquier cargo en el ámbito deportivo. La pena máxima que podría enfrentar Rubiales es de cuatro años tal como lo marca el Código Penal de España.

