Lo que necesitas saber: Jennifer Hermoso declaró durante dos horas y media en la Audiencia Nacional de España

Jennifer Hermoso acudió a la Audiencia Nacional de España, en la ciudad de Madrid, para declarar respecto al caso por el cual es investigado Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Futbol, por el beso en la boca durante la ceremonia de premiación del Mundial Femenil, celebrado en 2022 en Australia y Nueva Zelanda, y en el cual la Selección de España, se coronó.

Jennifer Hermoso ratificó que el beso de Rubiales sucedió sin su consentimiento e inesperado. La toma de declaraciones tuvo una duración cercana a las dos horas y media y a su salida, la ahora futbolista de Tigres en la Liga MX Femenil simplemente se limitó a decir: “Todo está en manos de la justicia, eso es todo lo que puedo decir”.

Luis Rubiales es acusado de agresión sexual por el beso a Jenni Hermoso / Foto: Getty

Jennifer Hermoso ratificó: El beso no fue consensuado

De acuerdo con The Athletic y El País, en sus declaraciones, Jennifer Hermoso, indicó que el el beso de Rubiales empañó su reputación y complicó que la jugadora saliera de casa con libertad.

“Mancharon mi imagen, sentí que nadie me protegía. Me pedían que los protegiera, que los ayudara, pero en ningún momento sentí que nadie me protegía”, indicó.

Luis Rubiales ofreció disculpas “porque no queda de otra”, un día después del beso a Jenni Hermoso y días después alteró su versión de los hechos durante su discurso en la asamblea extraordinaria, en la cual fijó una postura como víctima y reiteró una y otra vez que no renunciaría su cargo.

Luis Rubiales / Foto: Reuters

¿Qué sigue en el caso de Jenni Hermoso y Luis Rubiales?

Como dijo Jenni Hermoso, ahora todo queda en manos de la justicia, pero hay que aclarar en que España, un beso sin consentimiento es considerado como una forma de agresión sexual, por lo cual ese es el primer cargo por el cual se acusa a Rubiales.

Sin embargo, hay otro cargo en contra del expresidente de la federación española, pues también es senador por coerción, que tiene que ver con aquellos señalamientos que indican que Rubiales ejerció presión sobre la futbolista y su familia para restarle importancia al caso y convencerla de decir en público que el beso fue con su consentimiento.

El abrazo previo al beso de Luis Rubiales con Jenni Hermoso / Reuters

Con las declaraciones de Jennifer Hermoso, así como las pruebas y la investigación realizada por la misma fiscalía, el juez debe decidir si Luis Rubiales debe ser juzgado por agresión sexual y coerción.

