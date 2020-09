La NFL no pero el Madden sí. Colin Kaepernick está de vuelta en el videojuego de futbol americano cuatro años después de haber quedado como agente libre, tras el veto que tuvo por las protestas contra el racismo que el mariscal de campo realizó.

A través de un comunicado, EA Sports le dio la bienvenida a Colin Kaepernick al Madden NFL como el mejor mariscal de campo de la agencia libre. El 81 que tiene de calificación lo coloca en el lugar 15 de todos los quarterbacks que hay en el juego. Son 111.

“Colin Kaepernick es uno de los mejores agentes libres en el futbol americano y un mariscal de campo de calibre titular. Sabiendo que nuestras experiencias EA SPORTS son plataformas para que los jugadores creen, queremos hacer de Madden NFL un lugar que refleje la posición y el talento de Colin, lo califique como un mariscal de campo titular y permita a nuestros fanáticos expresar sus esperanzas para el futuro del futbol“, dice el comunicado de EA Sports.

EA Sports ha impulsado la lucha contra el racismo desde sus plataformas. Tanto en Madden como en FIFA, sus dos mejores videojuegos de deportes, se unieron al ‘Black Lives Matter‘ desde que se diera el brutal asesinato de George Floyd.

Fue en 2016 cuando Colin Kaepernick se convirtió en agente libre, tras rescindir su contrato con los San Francisco 49ers. De acuerdo a información de EA Sports, dejó de formar parte del acuerdo de licencia grupal, misma que se negocia a través de la Asociación de Jugadores de la NFL.

Es por eso que Kaepernick no apareció en el Madden 18, ni en el Madden 19 y tampoco en el Madden 20, pues EA Sports no tenía los derechos de imagen del mariscal de campo que llevó a los 49ers a un Super Bowl.

No obstante antes del lanzamiento del Madden 21, el personal de EA Sports se acercó a Colin Kaepernick para negociar los derechos de imagen y que pudiera reaparecer en el videojuego. El mariscal de campo fue muy específico en cómo quería ser representado.

Kaepernick pidió aparecer con un afro, modificando así su última aparición en donde salía con trenzas. Además solicitó que en cada uno de sus festejos hiciera la señal de ‘Black Power‘, tal y como lo hiciera en los últimos partidos que disputó en la NFL.

When you score a touchdown with Colin Kaepernick in #Madden21 and choose “signature” celebration, Kap holds up the Black Power fist. pic.twitter.com/rclVIFjXze

— Jordan Heck (@JordanHeckFF) September 8, 2020