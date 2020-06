Magic Johnson tendrá documental, en el que se espera que cuente su experiencia con el VIH

La serie-documental de Michael Jordan, The Last Dance, resultó un éxito a tal grado que se prepara un documental nuevo basado en la estrella de los Lakers, Magic Johnson, uno de los mejores jugadores de la historia y que no sólo fue contemporáneo de Jordan, sino que vio muy de cerca el surgimiento de Kobe Bryant.

‘The Last Dance’ fue producido por ESPN y transmitido en México por Netflix, mientras que el documental de Magic correrá a cargo de XTR, H.wood Media, NSV y Delirio Films, que anunciaron que tendrán acceso completo al exjugador de los Lakers para realizar entrevistas, obtener material gráfico en posesión de Johnson, y por lo tanto inédito, de acuerdo con Variety.

¿Qué tiene Johnson que no tenga Jordan?

Si nos vamos a los términos de logros deportivos y de impacto comercial, la vida de Earving Johnson no resultan tan atractiva como la de Jordan, sin embargo, fuera de la cancha tiene mucho que contar, pues en 1991 fue diagnosticado positivo por VIH a sus 32 años, curiosamente el número que utilizó durante su carrera, en la que logró cinco títulos y tres veces MVP en finales, además de 12 veces All-Star.

Si bien el Sida aún provoca etiquetas a quienes lo portan en nuestros días, durante la década de los 90 los prejuicios eran más marcados. Pese a ello, se mantuvo en las duelas hasta 1996.

En 2008, el exjugador fue acusado por un par de periodistas por haber fingido su enfermedad al considerar que una persona no puede vivir tanto tiempo con la enfermad. Sobre estos pasajes se espera que se centre el documental de exjugador, quien ahora tiene 60 años de edad.

“Como una de las figuras públicas más legendarias, trabajadoras y resistentes de nuestro tiempo, los logros de Magic Johnson tanto dentro como fuera de la cancha son algo que merece la pena destacar en el mundo y estamos emocionados de contar esa historia y trabajar estrechamente con él y NSV para llevar a los espectadores dentro de su notable viaje”, dijo Bryn Mooser Ceo de XTR.

Este no sería el primer homenaje o trabajo que recibe Magic Johsnon, pues en 1989 los Red Hot Chili Peppers, fanáticos de los Lakers, dedicaron una canción, la cual lleva su nombre.