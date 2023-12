Lo que necesitas saber: El Manchester City se declaró culpable de no controlar a sus jugadores durante el partido contra el Tottenham.

¿Se acuerdan de aquel relajo que se armó en el partido entre el Manchester City vs Tottenham? Bueno, pues ya le cayó la ley a los ‘Citizens’ y tendrán que pagar una multa económica de más de 150 mil dólares por no saber controlar a sus jugadores. No lo decimos nosotros, los dice la Asociación Inglesa de Futbol.

Y es que la mayoría de los jugadores del City casi se comen vivo a Simon Hooper por cortar una jugada que estaba a nada de terminar en gol y darle la victoria al equipo de Pep Guardiola sobre los ‘Spurs’.

Haaland se quería comer al árbitro / Getty Images

A pagar por no controlar a sus jugadores

Desde el pasado 4 de diciembre la Asociación del Fútbol de Inglaterra, mejor conocida como FA, anunció que el Manchester City sería investigado por violar la regla E20.1 en la que cada equipo de la Premier League se compromete a controlar a sus jugadores, algo que no sucedió durante el juego contra el Tottenham.

Originalmente la directiva del City tenía un plazo de tres días para demostrar que sus jugadores estaban controlados, sin embargo, aceptaron su culpa y con ello la sanción de 151.740 dólares.

“El Manchester City FC admitió que no se aseguró de que sus jugadores no se comportaran de manera inapropiada durante el minuto 94. Una Comisión Reguladora independiente impuso esta sanción tras una audiencia” Comunicado oficial de la FA

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City

No había muchas pruebas a favor del Manchester para evitar la sanción, ya que hasta el propio Guardiola salió furioso de la cancha y ni mencionar los gritotes que le pegó Haaland a Simon Hooper.

Aunque no todas son malas noticas, ya que al parecer Haaland se libró de la suspensión de un par de partidos por su ‘conducta antideportiva’ con el silbante y su publicación en X, en la que ‘cuestionaba’ la decisión que tomó Hooper.

Tampoco es que la sanción sea estratosférica así que tampoco representa una perdida de dinero para un equipo como el City, simplemente es parte de las reglas de la Premier League para tener un buen ambiente dentro y fuera de la cancha.

Te puede interesar