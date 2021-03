¡Bravo! El Manchester United Femenil jugará por primera vez en Old Trafford

¡Ya era justo! Poco a poco hay más equipos femeniles que ocupan los estadios más importantes alrededor del mundo. Ahora, es momento del Manchester United Femenil, que se presentará por primera vez en el histórico Old Trafford.

Las Red Devils vivirán un duelo histórico en la Women’s Super League. El sábado 27 de marzo recibirán al West Ham y el balón rodará a las 5:30 de la mañana (tiempo del centro de México).

Debido a que el Reino Unido y particularmente Inglaterra mantienen estrictas medidas contra el COVID-19, el partido se jugará a puerta cerrada. Además, esto no parece un cambio permanente.

El Manchester United Femenil es local en Leigh Sports Village y todo indica que habrá que esperar para que Old Trafford sea su hogar de forma permanente. Sin embargo, el equipo espera contar con más oportunidades en el futuro.

¡Nadie puede contener la emoción! Desde las jugadoras del equipo femenil, hasta los elementos del varonil, enviaron un mensaje de alegría en redes sociales por lo que está por venir para las Red Devils.

“Pequeños pasos en la dirección correcta. Espero volver pronto con las chicas, ¡pero por ahora el trabajo duro continúa! Los tiempos difíciles no duran“, indicó la delantera Alessia Russo, quien está en recuperación de una lesión.

Small steps in the right direction. Looking forward to be back out with the girls soon but for now the hard work continues! Tough times don’t last. https://t.co/6VAQKF3lJl

— Alessia Russo (@alessiarusso7) March 16, 2021