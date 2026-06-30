Lo que necesitas saber: Marcelo Bielsa también confirmó que no continuará como entrenador de la Selección de Uruguay.

Les traemos el último capítulo de la novela llamada: Uruguay. Marcelo Bielsa reveló que Fernando Muslera le pidió salir de cambio porque no se sentía bien para seguir atajando el resto del partido contra España, sí, ese mismo en el que fueron eliminados.

El error de Muslera en el gol de Álex Baena al final del primer tiempo fue suficiente para hacerlo dudar de su capacidad. Y eso no es todo, según Marcelo, el portero quiso salir de cambio porque estaba seguro de que tenían todo para clasificar a 16vos de final… algo que al final no sucedió.

Por si no lo recuerdan, acá les dejamos el gol; juzguen ustedes.

La fiebre de Muslera no fue ‘pretexto’

Marcelo Bielsa explicó que un día antes del partido contra España, Fernando Muslera había tenido 38.1° de fiebre. Sin embargo, para el día del juego ya se reportó bien y completamente listo físicamente para ser titular.

“El día previo (al partido contra España), Muslera tuvo 38.1 de fiebre, y yo estaba informado. El día del partido, no tenía fiebre, estaba con disposición absoluta a participar. No tenía síntomas, dolor, no tenía merma de capacidad física y estaba en condiciones absolutas de poder jugar.”

¿El problema? El error que cometió en el primer gol de España le dio para abajo; lo hizo sentir responsable y no pudo continuar con la presión, por eso pidió su cambio en el segundo tiempo.

Fotografía @Uruguay vía X

“A mí nunca me pasó que un jugador me pidiera ser sustituido por el efecto en su ánimo de los errores cometidos. Y Muslera me dijo (cosa que imprudentemente comento) que él estaba tan golpeado por el error que había cometido que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupo estaban intactas y él no estaba en la mejor condición para afrontar ese segundo tiempo”.

Según Bielsa, el gesto de Muslera de hacerse a un lado en medio del partido de una Copa del Mundo, le pareció un gesto de ‘generosidad’.

“Me pareció (la decisión de Muslera) de una grandeza y una generosidad muy grande que no es propia del fútbol actual”.

Y bueno, generosidad o no, Uruguay quedó eliminada en fase de grupos por segundo Mundial consecutivo ¿Peor aún? Igualó su peor resultado mundialista la conseguir apenas 2 puntos de los 9 posibles, tal como pasó en Corea-Japón 2002.

Fotografía @Uruguay vía X

Ah, y por si se preguntan, ¿qué hacía Marcelo Bielsa dando una conferencia de prensa si ya no está en el Mundial? Fue la conferencia para anunciar de forma oficial su salida de la dirección técnica de Uruguay. Meses previos al inicio del torneo, ya había adelantado que no renovaría.

En fin, después de fracaso en el 2026, los uruguayos tendrán cuatro años para prepara todo un plan que los haga, no solo regresar a una Copa del Mundo, también a ser realmente competitivos y sacar esa ‘garra charrúa’ que todos esperan ver.