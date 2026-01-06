Lo que necesitas saber: Un jugador puede cambiar de selección con ciertas condiciones, como no haber jugado con esa selección en los últimos tres años

Marcelo Flores podría jugar el Mundial 2026, pero quizá no con México. En una de esas disputa la Copa del Mundo con Canadá, su país natal, pues ya recibió su segunda convocatoria en cosa de dos meses con los de la Hoja de Maple (¡¿Qué?!).

Marcelo Flores con la Selección Mexicana / Foto: MexSport

Marcelo Flores entrenará con Canadá para un amistoso el 17 de enero

Y es que Marcelo Flores reportará de forma “extraoficial” con la Selección de Canadá en un campamento del 8 al 18 de enero. Y decimos “extraoficial” porque no es Fecha FIFA, pero igual importa.

Canadá enfrentará a Guatemala en partido amistoso el 17 de enero y ya confirmaron el llamado del futbolista de Tigres en su convocatoria para el encuentro. El campamento y el proyecto llevan por nombre “Road to 2026”, o sea que sí, la idea es llenarle al ojo al entrenador para ir al Mundial 2026.

“Cada vez está más interesado en considerar realmente cómo sería ser un jugador de Canadá. Es significativo para él, y no solo como una elección de carrera, sino como una elección de vida”, dijo desde noviembre Jesse Marsch, entrenador del combinado norteamericano, cuando convocó por primera vez a Marcelo Flores.

Marcelo Flores con México / Foto: MexSport

Espera, espera… ¿Marcelo Flores todavía puede jugar con la Selección de Canadá?

Seguro recuerdas que Marcelo Flores anduvo entre jugar con México o jugar con Canadá hace algunos años. Pero ya jugó con la Selección Mexicana Sub 23 y también con la absoluta, por lo que cualquiera pensaría que la idea de jugar con Canadá resulta imposible. Pero no.

De acuerdo con el reglamento de FIFA, un jugador puede cambiar de selección si cumple con ciertas condiciones que te dejamos a continuación.

Haber jugado tres partidos o menos con la primera Selección antes de los 21 años.

Llevar al menos tres años sin jugar para la primera Selección.

No haber jugado un Mundial mayor o torneo continental con la primera Selección.

Haber nacido en el territorio de la Selección a la que pretenda cambiarse o que alguno de sus padres o abuelos lo haya hecho. También es posible si lleva viviendo en ese país al menos cinco años.

Foto: MexSport

¿Marcelo Flores cumple con los requisitos para cambiar de Selección y jugar con Canadá?

Marcelo Flores nació en Canadá, no jugó más de tres partidos con México antes de los 21 años, y los últimos partidos con la Selección Mexicana donde tuvo minutos datan del 2022, hace ya más de tres años. Así que sí, cumple los requisitos.

Jugó por ahí algunos amistosos con la Sub 23 en 2023 y 2024, pero esos no cuentan para este propósito; y aunque fue parte de la Selección Mexicana que jugó la Copa América, no tuvo minutos.

Reglamentariamente hay manera de que Marcelo Flores juegue con Canadá, lo que iría en contra de su decisión de representar a México, una decisión que tomó hace unos años y donde dijo que era para toda la vida con una emotiva carta. La pregunta ahora es: ¿Nos debe preocupar que se vaya con Canadá o no es una ausencia determinante para el Mundial 2026?