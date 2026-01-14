Lo que necesitas saber: El técnico de Canadá da a entender que él sí quiere llevar a Marcelo Flores al Mundial. Ahora es cuestión de que el joven jugador de Tigres se decida.

Y esta convocatoria de varios días que culminaría con un amistoso contra Guatemala, sería clave para que Marcelo Flores le llenara el ojo de manera definitiva al DT de la Selección de Canadá. ¿Se disipan las posibilidades del de Tigres de ir al Mundial? No, pero ya debe decidirse.

Marcelo Flores con México / Foto: MexSport

Ya tenía la maleta lista para asistir al campamento-convocatoria de la Selección de Canadá, pero, de último minuto se canceló todo. De acuerdo con el propio técnico del equipo de la hoja de maple, todo se debe a un error suyo.

“Fue mi idea intentar traerlo, pensando hacer esto como si fuera un partido FIFA de menor categoría y, aunque no hiciera el cambio de federación, podríamos tenerlo en el partido contra Guatemala”, explicó el estratega de Canadá, Jesse Marsch.

“Pero cometí un error y resulta que, independientemente de cómo lo hagamos, a menos que sea a puerta cerrada, no puede jugar. Así que es un poco desafortunado”, agregó… es decir, a menos de que Marcelo Flores no se decida a jugar con Canadá, ya no podrá seguir participando en convocatorias (a menos que sean a puerta cerrada).

Marcelo Flores en la Leagues Cup

De acuerdo con Marsch, él sí ya está convencido de tener al jugador de Tigres en el grupo con el que enfrentará el Mundial 2026… ahora ya es cosa de Marcelo Flores: “ él tiene que tomar una decisión importante, y una decisión familiar, sobre si quiere representar a México o a Canadá”.

Marsch está convencido de que Marcelo Flores debe jugar con Canadá

Mientras que acá en México muchos le siguen haciendo el feo, el entrenador de Canadá dice ver gran potencial en Flores y quiere apoyarlo a que tome la decisión correcta y que más le conviene. “Sigo creyendo firmemente que esa podría ser Canadá”.

Marcelo Flores ya asistió a una convocatoria de la Selección de Canadá. Cuenta con la doble nacionalidad, así que, en efecto, no tendría ningún problema para ir al Mundial 2026 representando a la selección del norte… pese a que, con el tricolor, ya jugó partidos de la Sub 23.

Cosas de reglamento: nació en Canadá, no ha jugado más de tres partidos con México antes de los 21 años y han pasado tres años desde que jugó con “la mayor” (ha sido convocado más veces, pero no ha sumado minutos en cancha).

Y bueno, inspirado, sí anda: