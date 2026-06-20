Lo que necesitas saber: Marruecos consiguió su primera victoria en el Mundial 2026, en el debut empató con Brasil.

Marruecos derrotó a Escocia 1-0 y sumó 4 puntotes que lo ponen con medio pie en los 16vos de final, pero todavía debe definir su lugar; primero, segundo o tercero (en caso de una desgracia). Debe ganar su último partido de Fase de Grupos contra Haití para evitar sorpresas.

Hablando de complicar el pase, Escocia tendrá que cerrar la Fase de Grupos contra Brasil, necesita una victoria o al menos arrancarle un empate para aspirar a pasar como uno de los mejores terceros. Recordemos que además de los dos mejores de cada grupo, también avanzan los ocho mejores terceros lugares.

Y ojo al dato, Ismael Saibari marcó el gol más rápido del Mundial 2026 en apenas 71 segundos. Aunque el récord le pertenece Hakan Şükür quien solo necesitó de 11 segundos para marcar un gol en el Mundial 2002 y conseguir la anotación más rápida en la historia de las Copas del Mundo.

Fotografía @EnMaroc vía X

Los goles más rápidos en los Mundiales

Hakan Sukur, Turquía – República de Corea, 2002 (0:11)

Vaclav Masek, Checoslovaquia – México, 1962 (0:15)

Ernest Lehner, Alemania – Austria, 1934 (0:25)

Bryan Robson, Inglaterra – Francia, 1982 (0:28)

Clint Dempsey, Estados Unidos – Ghana, 2014 (0:30)

Bernard Lacombe, Francia – Italia, 1978 (0:31)

Arne Nyberg, Suecia – Hungría, 1938 (0:35)

Emile Veinante, Francia – Bélgica, 1938 (0:35)

Adalbert Desu, Rumania – Perú, 1930 (0:50)

Seung Zin Pak, Corea del Norte – Portugal, 1966 (0:50)

Celso Ayala, Paraguay – Nigeria, 1998 (0:52)

Mathias Jorgensen, Dinamarca – Croacia, 2018 (0:55)

¿Cómo va el Marruecos en el Grupo C?

Después de la victoria sobre Escocia, Marruecos llegó a 4 puntos y se mantiene momentáneamente en el primer lugar del Grupo C. Sin embargo, debe esperar el resultado del Brasil vs Haití. Una victoria de los brasileños los dejaría a ambos empatados con 4 puntos y tendrían que definir el liderato en la última jornada.

Grupo C

Marruecos 4 pts

Escocia 3 pts

Brasil 1 pt

Haití 0 pt

El homenaje de Escocia a uno de sus aficionados

Aunque Escocia no pudo ganar el partido contra Marruecos, sí le rindió un homenaje a Donny Strathie, quien tenía boletos para ese partido, pero que no pudo llegar.

Donny viajó desde tierras escocesas con el único objetivo de ver a su selección en el Mundial. Tristemente, no pudo cumplir su sueño; poco antes del partido falleció en su hotel.

La Selección Escocesa confirmó que durante el partido le dedicarían un minuto de aplausos, específicamente al 76.

“Habrá un aplauso de un momento en el minuto 76 del partido de esta noche para honrar a Donny Strathie. Donny falleció tristemente esta semana en Boston, habiendo viajado para cumplir un sueño de toda la vida de apoyar a Escocia en una Copa del Mundo“.