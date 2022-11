¿Así se siente? La invasión de Marruecos en Souq Waqif tras la victoria histórica en Qatar 2022

“¿Metro? This way, ¿Hakuna? Matata“, se escucha a lo lejos al salir de la estación Souq Waqif en el metro de Doha. El estilo de ‘Metro Man’ llegó a todos sus compañeros durante el Mundial de Qatar 2022 y lo que Marruecos haría unos minutos más tarde, le daría un giro muy especial.

Los jerseys rojos inundan las filas rumbo al famoso mercado de Qatar. Ziyech y Hakimi, los dorsales más repetidos. Aquellos que no lograron conseguir boleto para el partido contra Bélgica y que no fueron al Fan Fest, buscan una alternativa que les permita ver una historia por demás emocionante.

Getty Images

Después del gol anulado a Hakim Ziyech, el silencio reinó y la tensión incrementó mientras se acercaba la recta final del encuentro. Romain Saïss pegó primero y el grito de gol fue eufórico, la esperanza de Marruecos incrementó pero también los nervios y todavía no había festejos… faltaban casi 20 minutos.

El segundo gol sí desató la fiesta. A pesar de que no pude quedarme a ver el partido en un lugar fijo, caminé a las afueras de Souq Waqif con unos amigos; mientras considerábamos la posibilidad de comprar unos elotes para comparar el sabor con los que tenemos en México, cayó el segundo gol de Marruecos.

Zakaria Aboukhlal sentenció un triunfo histórico. Una señora tenía a su bebé en brazos y no podía dejar de gritar la anotación, mientras le decía a la pequeña que no podía creerlo. Unos centímetros a su lado, otro señor festejó a Marruecos con un sonido muy particular, algunos saltos de emoción… la realidad es que no podía dejar de ver la repetición.

Marruecos no durmió en Qatar

El silbatazo final representó el arranque de toda una fiesta. Los grupos de Marruecos crecieron con el pasar de las horas y por ahí de las 7:30 u 8 de la noche ya eran mayoría en Souq Waqif. Mujeres, hombres, niñas y niños llenaron las calles del mercado para celebrar un resultado que para muchos era impensable.

“¿Marruecos? This way“, las palabras de los elementos de movilidad cambiaron y se unieron a la celebración. Uno de ellos, marroquí, sacó su bandera y se llevó la ovación de sus compatriotas. Así, terminó otro de esos días que parecíamos no imaginar en Qatar 2022.

Getty Images