Lo que necesitas saber: Martha Higareda pagó la inscripción de Diego Balleza para la Copa del Mundo de Berlín y Karla Souza hizo lo mismo en el caso de Randal Willars

Los clavadistas mexicanos consumaron un par de boletos a los Juegos Olímpicos de París 2024 durante el mundial de Fukoka, y el primero de ellos fue para la dupla conformada por Randal Willars y Kevin Berlín, luego de conquistar la medalla de bronce en la competencia de sincronizados desde la plataforma de los 10 metros. Esta hazaña no habría sido posible sin la ayuda que recibió Williars por parte de las actrices Martha Higareda y Karla Souza, además del cónsul Bulgaria, que se hicieron cargo de los gastos tanto de Randal como de Diego Balleza.

Diego Balleza compitió en el Mundial de Fukoka y obtuvo medalla de plata en la competencia de sincronizados mixtos junto a Viviana del Ángel, sin embargo, no se obtuvo el pase a París porque los clavados mixtos no entran en el programa olímpico. Randal Willars, sin embargo, logró la plaza olímpica con Kevin Berlín y son candidatos a medalla en París 2024.

Diego Balleza logró plata en Fukoka

Consul de Bulgaría y la comunidad judía apoyaron a Randa Willars y Diego Balleza

Después de aquella competencia, Balleza y Williars formaron dupla en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados, en la cual conquistaron la medalla de bronce, y ante el abandono de CONADE, varios clavadistas tuvieron que ingeniárselas para cubrir los gastos. Las medallistas en Tokio 2020, Alejandra Orozco y Gaby Agúndez financiaron su viaje con ayuda de una aerolínea y en el caso de Willars y Balleza, fue la comunidad judía en México y las actrices Martha Higareda y Karla Souza, de acuerdo con el propio Balleza.

“A la comunidad judía aquí en México, estoy súper agradecido, el cónsul de Bulgaria, quien fue que me pagó todos los viajes, ¡todos!, desde México hasta Japón, España que fue donde entrené, España-Alemania y de regreso acá, todo me lo pagó el cónsul de Bulgaria, que es toda la comunidad judía”, dijo Diego Balleza en una entrevista con Claro Sports.

Randal Willars logró el boleto olímpico junto a Kevin Berlin / Getty images

Martha Higareda y Karla Souza también apoyaron a los clavadista

Martha Higareda se hizo cargo de la inscripción de Diego belleza para la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados mientras que Karla Souza se hizo cargo de la inscripción de Williars.

“Quien me pagó las competencias para Berlín (Final de la Copa del Mundo) fue Martha Higareda. Entonces estoy muy agradecido con esas personas porque me caen del cielo justamente antes de las competencias, sino, no hubiéramos asistido Randal y yo a Berlín porque también le pagó el viaje a Randal, el cónsul de Bulgaria hacía Berlín y la inscripción a Randal, se la pagó Karla Souza”.

Martha Higareda apoyó a Diego Balleza / Getty Images

CONADE y el abandono a atletas mexicanos

Hay que recordar que CONADE dejó de apoyar a los atletas relacionados con los deportes acuáticos tras la intervención de World Aquatics, que es la federación internacional, tras detectar irregularidades en la federación nacional durante la administración de Kiril Todorov, quien fue vinculado a proceso por el delito de peculado. Previo a su vinculación, CONADE se negó a desconocer a Todorod y en un intento de defensa presionó a los atletas para manifestar apoyo al directivo para crear presión mediática, de lo contrario, retiraría los apoyos, como finalmente sucedió.

CONADE no sólo dejado en el abandono a los clavadistas, sino con el equipo de nado sincronizado o nado artístico, al que la titular del organismo, Ana Gabriela Guevara, ha atacado directamente al acusarlas de deudoras y la famosa frase. “Por mí que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware”. Todo esto, a menos de un año de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Te puede interesar