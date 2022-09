Ferrari volvió a hacer de las suyas en el Gran Premio de Países Bajos y la víctima fue Carlos Sainz. El español hizo su primera parada en pits, donde permaneció durante más de 12 segundos, debido a que los mecánicos no tenían listo el neumático trasero izquierdo, lo cual facilitó el adelantamiento de Checo Pérez.

Las críticas se han hecho sentir una vez más en contra de Ferrari y en especial contra el director del equipo, Mattia Binotto, quien se enfrascó en una batalla de verbal con Nico Rosberg, campeón del mundo con Mercedes en 2016 y quien trabaja para la televisión.

Rosberg le dio duro y a la cabeza a Binotto

Rosberg lanzó una serie de críticas al asegurar que los equipos de Fórmula 2 y Fórmula 3, categorías de desarrollo de pilotos, trabajan mejor que Ferrari, tanto en lo estratégico como en comunicación.

“Mattia Binotto sigue diciendo, ‘no, no, no necesitamos hacer ningún cambio, todo va bien’. No es posible. Incluso los equipos de Fórmula 2 o los equipos de Fórmula 3 hacen un mejor trabajo en su estrategia y paradas en boxes que Ferrari”, indicó el alemán en Sky Sports.

“Estás en boxes y no hay neumáticos allí, en una carrera normal. En algún momento realmente necesitan comenzar a hacer algunos cambios”, sugirió el expiloto, quien se retiró en ese 2016, tras vencer a su coequipero, Lewis Hamilton.

¿Qué dijo Binotto?

El director de la escudería del cabalino rampante no se quedó callado y descartó cambios en la escudería Ferrari, ni en el equipo de estrategia ni en algún otro nivel.

“No cambiaremos a las personas, esa es una respuesta directa a Rosberg. Lo que es más importante es simplemente la estabilidad y asegurarte de que estás mejorando carrera a carrera. Tenemos un gran equipo, no tengo ninguna duda al respecto”, mencionó el italiano.

Respecto a la parada de Carlos Sainz, Binotto aseguró que no hubo tiempo de reacción para el equipo de mecánicos, ya que se llamó a Sainz demasiado tarde.

“Fue una llamada demasiado tardía, por lo que no tuvimos tiempo de reaccionar. Estoy bastante seguro de que podemos mejorar en el futuro. Me preocupa menos eso que el ritmo del auto”, dijo.