En los últimos día la Fórmula 1 ha estado plagada de rumores, uno de los más fuertes es la supuesta llegada de Max Verstappen a Mercedes en el 2025 para tomar el lugar que deja vacante Lewis Hamilton, quien correrá para Ferrari la siguiente temporada y la ruptura en el garaje de Red Bull tras las declaraciones de su padre contra Christian Horner.

Y para tranquilidad de todos, Max apareció para echar por tierra todas las especulaciones y aseguró que su única intención es cumplir su contrato con los austriacos hasta el 2028, hacer con ellos la transición al nuevo reglamento que tendrá la FIA a partir del 2026.

Christian Horner y Max Verstappen / FB Red Bull

Max Verstappen quiere seguir en Red Bull

A diferencia de su padre Jos, Max Verstappen no cree que Red Bull este en riesgo de ‘estallar’ o desintegrarse con Christian Horner al frente, al contrario, sabe que es el mejor equipo de la parrilla y el que tiene el mejor auto, es más se siente muy feliz en su asiento actual, por lo que no hay razón para abandonarlo por otro, en este caso por Mercedes que desde el 2021 no ha vuelto a ser competitivo.

“La intención es absolutamente quedarme en este equipo porque realmente lo disfruto y también estoy muy feliz dentro del equipo. Y mientras tanto, no hay razón para irnos” Max Verstappen, piloto de Red Bull

Los rumores de Max a Mercedes estallaron luego de las declaraciones de Jos en contra de Christian Horner y lo dañino que es tenerlo como encargado del equipo, sin embargo, para ‘Super Max’ considerar salir del equipo sería más un tema de rendimiento que de situaciones personales.

Por ejemplo, que en el 2026 y con el cambio de reglamento Red Bull deje de ser ese equipo dominante y que el diseño de Adrián Newey deje de ser tan eficaz como hasta ahora, aunque ese riesgo lo contempló cuando firmó la extensión de su contrato.

Helmut Marko con Christian Horner y Max Verstappen / Getty Images

Lo único que sí lo haría dejar Red Bull

Aunque claro, en los contratos siempre existen cláusulas, algunas para mantener al piloto y otras para ayudarlo a salir, en ese sentido, Max sí tiene una que le permite dejar Red Bull, pero solo a partir del 2026 y solo si le dejan de entregar los cohetes que hasta ahora ha tenido.

“Se trata del rendimiento del coche (la prioridad). Y, por supuesto, a partir de 2026, de todos modos, eso es un signo de interrogación con las nuevas regulaciones, pero lo sabía cuando firmé mi contrato“ Max Ver

Por allá del 2022, cuando se anunció la renovación de ‘Mad Max’, Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull y persona muy cercana al neerlandés, aseguró que en caso de que el rendimiento del equipo baje considerablemente en términos del auto, entonces sí, tendría una salida de escape.

“Si Red Bull experimenta una especie de ‘accidente’, al igual que en 2014, entonces hay, por supuesto, una cláusula de escape. Max es un eslabón importante en la partida de ajedrez” Helmut Marko sobre la cláusula de ‘escape’ de Max

Algo similar a lo que sucedió con Sebastian Vettel en el 2014, que después de ganar cuatro campeonatos con Red Bull se marchó a Ferrari en busca de un auto que fuera competitivo, algo que no sucedió y el alemán terminó arrepentido de su forma de salir de equipo,

La permanencia de Christian Horner o no, no es factor para la permanencia del Max en el equipo y sobre las declaraciones que hizo su padre, simplemente prefiere dejarlas en el pasado, aunque en definitiva no se ve en la Fórmula 1 sin él.

