Lo que necesitas saber: Jos Verstappen no tiene ningún cargo en Red Bull y hace años dejó de ser representante de su hijo

Jos Verstappen reclamó foco durante el Gran Premio de Bahréin con una serie de declaraciones en contra de Christian Horner, lo cual le ha quitado foco al triunfo de su hijo, Max Verstappen, y al buen inicio de la escudería Red Bull, que por segundo año consecutivo hizo el 1-2. Jos casi casi exigió la salida de Horner al considerar que con él “el equipo está en peligro de desintegrarse. Explotará. Se hace la víctima cundo es él quien causa los problemas”, dijo.

Asimismo, el padre de Max fue visto junto al director de la escudería Mercedes, Toto Wolff, quien busca un sustituto para ocupar el asiento que dejará libre Lewis Hamilton a partir del 2025, por lo cual crecieron los rumores sobre la salida del piloto neerlandés.

Jos Verstappen /Foto: Getty

Invitación de Red Bull a Jos Verstappen para no ir a Arabia

De acuerdo con varios reportes, Jos Verstappen tuvo una discusión con Christian Horner la noche del viernes, después de la sesión de calificación, por lo cual hizo las declaraciones sobre la supuesta desintegración de Red Bull a Daily Mail, lo cual molestó al personal de la escudería austriaca.

Jos Verstappen suele estar en el box de Red Bull en la mayoría de las carreras, así como en la ceremonia de premiación, sin embargo no tiene ningún cargo en la escudería, además desde hace varios años dejó de ser el representante de Max (su representante es Raymond Vermuelen), por lo cual está presente en las carreras en plano de invitado y ante todas estas problemáticas, se le pidió por favor que no asistiera al Gran Premio de Arabia con la finalidad de calmar la tormenta, de acuerdo con información de ESPN.

Toda esta situación sucedió días después de que Christian Horner fuera absuelto de una investigación que puso en peligro su permanencia en la escudería Red Bull, tras ser acusado por comportamiento inadecuado. Tras hacerse pública la resolución, Toto Wolff pidió a Fórmula 1 transparencia en el caso.

Un día después de que se confirmara la continuidad de Horner, varios medios y alta mandos de Fórmula 1 recibieron archivos sobre la supuesta conversación de Horner y la mujer que lo denunció. Estos archivos también llegaron a Jos Verstappen, quien fue cuestionado sobre una posible implicación en el caso, situación que negó.

Toto Wolff y Jos Verstappen

Según Racing News, Christian Horner se reunió con el representante de Max Verstappen, junto a otros directivos de la escudería, pero sin la presencia de Jos ni del piloto.

No es el primer conflicto entre Jos Verstappen y Red Bull

En Red Bull ya habían lidiado con las posturas y declaraciones de Jos Verstappen. En 2022, después del Gran Premio de Mónaco, conquistado por Checo Pérez, el padre de Max reclamó que la escudería debería ayudar a su hijo a ganar, en lugar de ayudar al piloto mexicano.

En esa ocasión fue Helmut Marko quien trató de arreglar la situación y calificó como inapropiadas las declaraciones de Jos, a pesar de su papel como padre de Max. “No debería publicar su opinión. Jos es Jos, puede enfadarse rápidamente y eso no va a cambiar”.

Jos Verstappen /Foto: Getty

¿Max Verstappen se va a Mercedes?

Este rumor ha sonado en los últimos días, sobre todo después de publicarse la imagen de Jos con Toto Wolff, sin embargo, como decíamos antes, Jos ya no es el representante de su hijo desde hace tiempo, y el propio Toto se encargó de poner las cosas claras.

“Un conductor siempre elegirá el coche más rápido. De eso se trata fundamentalmente. Por el momento, Red Bull es el coche más rápido, así que, en mi opinión, esa siempre será la prioridad”, indicó el director de Mercedes, aunque Helmut Marko, a quien Max considera como un segundo padre, dejó las puertas abiertas. “En lo que a mí respecta, no me interpondré en el camino de Max“, indicó aunque Max no ha dado señales de querer salir”.

Max Verstappen

El cambio de Red Bull a Mercedes no sería precisamente la decisión más inteligente en términos de rendimiento, pues desde su llegada a Fórmula 1, Max Verstappen ha conducido autos diseñados por Adrian Newey, con los cuales suma tres títulos mundiales (el cuarto viene en camino).

En Mercedes se tendría que adaptar a un nuevo estilo de conducción en una etapa de crisis tras la salida de Lewis Hamilton, quien se ha quedado atrás desde 2021 en parte porque Mercedes no ha sido capaz de desarrollar un auto ganador.

