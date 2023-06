Red Bull es una escudería que está hecha a medida para Max Verstappen y el equipo quiere conservar al piloto neerlandés el mayor tiempo posible. Max es el piloto con más carreras disputadas en la historia de la escudería, el que más podios ha logrado y el segundo con más puntos y títulos, sólo superado en estos campos por Sebastian Vettel.

A estas alturas de la vida, resulta imposible pensar en Red Bull sin Verstappen. Podrán desfilar otros pilotos para el segundo asiento, como ya lo hemos visto con Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon y Checo Pérez, pero Max tiene el lugar seguro al menos hasta el año 2028, cuando expira su contrato y entonces será interesante ver qué tan fuerte sigue siendo Red Bull como para mantener al piloto neerlandés, quien por si las dudas ya le hizo ojitos Ferrari.

A Max Verstappen le resulta fácil ganar ciertas carreras / Foto: Getty

Verstappen en Ferrari… solo si se dan las condiciones

Verstappen fue cuestionado sobre su futuro en una entrevista a Sky Sports y aseguró que si las cosas se acomodan, le gustaría probar suerte con Ferrari, aunque su prioridad es Red Bull, pero si el equipo austriaco ya no es competitivo y Ferrari sí, entonces no vería mal un cambio.

“Dependerá de qué tan competitivos seamos de aquí a 2028. Creo que sería difícil salir con un proyecto dominante. A menudo me preguntan si tengo un equipo de ensueño. Sé que Ferrari tiene una historia única en la Fórmula 1. Es un equipo para el que sería fantástico correr. Sin embargo, siempre me he dicho a mí mismo que solo quiero estar en el auto más rápido”, indicó el neerlandés de acuerdo con Motorsportweek.

Max Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta 2028 / Getty Images

Verstappen no quiere una carrera longeva como la de Fernando Alonso

A diferencia de pilotos como Fernando Alonso, Kimi Raikkonen o Sebastian Vettel, Verstappen no se ve dentro de Fórmula 1 hasta los 40 años. Para ese momento, el neerlandés quiere estar fuera del mundo del automovilismo, al menos como piloto, pero antes quiere estar en otro seriales, es decir, si sus planes marchan bien, escucharemos el apellido de Verstappen en otras categorías antes del retiro.

“Cuando se concluya el contrato actual tendré 31 años y será un punto en el que habré corrido en la Fórmula 1 durante mucho tiempo. Me encantan las 24 Horas de Le Mans y las carreras de duración, me encanta ver los coches GT3 girar en Nürburgring.

Max Verstappen no quiere alargar su carrera hasta los 40 años / Getty Images

“Estas son todas las cosas que quiero intentar en mi vida y no quiero hacerlas cuando tenga 40 o 50 años, porque entonces ya no estaré en la cima de mi rendimiento. Estoy bastante convencido de que a los 31 años todavía podré hacer grandes cosas”, indicó.