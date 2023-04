La carrera sprint del GP de Azerbaiyán tuvo de todo. Desde la victoria de Checo Pérez, pasando por el incidente inicial entre Max Verstappen y George Russell, hay opiniones divididas en cuanto a éste formato y las modificaciones que Fórmula 1 hizo para la temporada 2023.

Pero si hubo un par que dio de qué hablar, fueron precisamente Verstappen y Russell. Los daños en el auto de Max no quedaron en algo tan pequeño. Por ello, el actual bicampeón reclamó con todo el hecho de que la FIA no sancionara al piloto de Mercedes.

“No entiendo cómo puede mantener la posición y haber dañado mi coche. Es ridículo“, expresó Verstappen a través de la radio. Al terminar la sesión, contempló los daños en su auto y tuvo una conversación con Russell… Aunque no sabemos exactamente qué se dijeron.

Lo que sí escuchamos fueron sus palabras en las entrevistas post carrera sprint y ahí se dijo de todo. Max Verstappen señaló directamente al británico por lo que considera justificaciones y aseguró que al menos él no arriesgó, precisamente para evitar un incidente.

“Es muy bueno explicando y creando excusas. Todos teníamos los neumáticos fríos y creo que tenía todo el derecho de estar afuera y ni siquiera arriesgué demasiado. Le di espacio porque sabía que íbamos rueda a rueda. Necesitas a dos para mantener la curva limpia y él no lo hizo“, declaró el neerlandés.

Verstappen y Russell hablaron al terminar la sprint en Azerbaiyán / Reuters

Russell tampoco se guardó nada y le respondió a Verstappen

George Russell no se quedó atrás y respondió directamente a Verstappen. Por supuesto, todo sucedió ante la prensa y sus cuestionamientos acerca del tema, aunque el expiloto de Williams presentó sus argumentos e incluso se dijo sorprendido por el enojo y reclamos de Max.

“Como piloto conoces los riesgos. Estoy aquí para pelear y para ganar, no me voy a contener solo porque está liderando el campeonato. Me sorprendió porque yo tenía la línea interna y buscaba salir, es el riesgo que tomas. Desde mi punto de vista, esa era mi curva y no tenía por qué soltarla. Ninguno de los contactos fue intencional.

“Hice todo lo posible por tener una pelea limpia, pero como dije, me sorprendió que él se resistiera. Me sorprendió que estaba tan enojado. Tiene suficiente experiencia para saber que si estás tratando de adelantar por fuera, existe el riesgo de que te golpeen por dentro. Nada hubiera sido diferente si las posiciones se hubieran invertido“, señaló Russell un poco (mucho) más tranquilo que Verstappen.

George Russell y Max Verstappen en el circuito de Bakú / Getty Images