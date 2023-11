Lo que necesitas saber: Los comisarios no pudieron inspeccionar la pista del Circuito Callejero de Las Vegas debido a la Ceremonia de Apertura y como consecuencia varias alcantarillas no estaban bien selladas.

Ya fuimos testigos de las deficiencias del circuito callejero del Gran Premio de Las Vegas en las Primeras Prácticas Libres. Los comisarios no pudieron revisar la pista en tiempo y forma debido a la ceremonia de inauguración y el Ferrari de Carlos Sainz pagó los platos rotos. Con todo esto no podemos negar que Max Verstappen tiene mucha razón al decir que está carrera es más espectáculo que algo deportivo.

Pero muchas otras personalidades en el mundo de la Fórmula 1 no están de acuerdo con el tricampeón y aseguran que su trabajo no es tan duro como piensa, porque en todos los circuitos hay algo de show y eventos con patrocinadores, aunque no es por darle la razón a Max, pero en la ‘Ciudad del Pecado’ lo deportivo ha quedado en último lugar.

Critican a Max Verstappen

Jenson Button fue uno de los que se ‘sorprendió’ por los comentarios que ha hecho Max Verstappen en los últimos días contra el lujoso y excéntrico Gran Premio de Las Vegas, sobre todo porque los pilotos se llevan una buena lana por todos los compromisos extradeportivos.

“Me sorprende que haya sido tan franco. Quiere correr, y eso es todo lo que quiere hacer, al parecer, pero hay otras partes en esto de la Fórmula 1, como todos lo sabemos. Las carreras son la parte divertida, pero nos pagan por todo lo demás que hay” Jenson Button, ex piloto de F!

Y es que Max es un piloto joven, pero hecho a la vieja escuela de la F1 que solo quiere ir a las pistas correr y olvidarse de todos los otros compromisos con patrocinadores, así que, visitar Las Vegas como parte del calendario no le parece buena idea.

Martin Brundle, ex piloto y ganador de las 24 horas de Le Mans en 1990 fue otro que criticó la actitud de Verstappen, quien declaró que se sintió como un ‘payaso’ durante la ceremonia de apertura en Las Vegas; parado arriba de una tarima con su traje para correr por menos de cinco minutos para saludar a los aficionados.

“Si no le gusta, no estoy seguro de que tenga que decir algo. Estoy un poco decepcionado con eso, porque pararse en una tarima a recibir el cariño de los aficionados no es el peor trabajo del mundo, ¿verdad? No es tan difícil. No estás en el trabajo de un marinero, ni en las minas o algo así. Por eso no entiendo por qué siente tanta negatividad al respecto” Martin Brundle sobre Max Verstappen

¿Max tiene la razón sobre Las Vegas?

Bueno, hasta el momento podemos decir que el marcador va así; Verstappen 1 – 0 Las Vegas, porque en su primer día de actividades en la pista las fallas en el circuito obligaron a cancelar la primera práctica libre después de que el Ferrari de Carlos Sainz golpeó una tapa de alcantarilla y que destruyó el monocasco, la unidad de potencia y la batería.

Los mecánicos de la escudería italiana tuvieron que trabajar en tiempo récord para cambiar el chasis, el motor de combustión interna, almacenador de energía y la electrónica de control, aunque con todo y que el accidente no fue culpa del español, la FIA decidió sancionarlo con 10 puestos en la parrilla de salida por los cambios.

Incluso Fred Vasseur, jefe de Ferrari, dijo que “le arruinaron la sesión a Carlos y esto nos cuesta una fortuna. Es inaceptable para F1”, así que con todo el dinero que los organizadores invirtieron en el Gran Premio de Las Vegas, hasta ahora, Max tiene la razón, sin mencionar el poco agarre que tiene la pista y lo complicado que es calentar los neumáticos.

