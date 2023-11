Lo que necesitas saber: Carlos Sainz golpeó la tapa de una coladera en el GP de Las Vegas y provocó la cancelación de las primeras prácticas libres. Lo sancionaron con 10 lugares en la parrilla de salida por los cambios que tuvo que hacerle a su Ferrari ante los daños

Varios pilotos han dejado ver que el Gran Premio de Las Vegas no es favorito, Verstappen para empezar. Pero sin duda el que peor lo recordará será Carlos Sainz. El piloto de Ferrari golpeó la tapa de una coladera en el circuito y provocó que se cancelaran las primeras prácticas libres.

El momento del impacto de la tapa de la coladera con el Ferrari de Sainz que provocó la Bandera Roja, visto desde la cámara de seguridad en la zona.



Obviamente su auto quedó muy dañado y Ferrari tuvo que hacerle varios cambios para poder salir a la Práctica Libre 2, donde de hecho terminó con el segundo mejor tiempo. Pero esos cambios le costaron una sanción de 10 puestos para la carrera ¡tssssss!

Carlos Sainz recibe sanción de 10 lugares en el GP de Las Vegas

Oh sí, a pesar de que eso de la coladera no fue culpa de Sainz en lo más mínimo, la FIA no le perdonó la sanción. Ferrari cambió el chasis, motor de combustión interna, batería y centralita del SF-23 de Carlos, situación que el reglamento marca una sanción de 10 puestos ya que es su tercera batería en la misma temporada.

El informa de la FIA sobre la sanción de Carlos Sainz

Obviamente Ferrari y Sainz pegaron el grito el cielo, ya que pidieron que la FIA considerara que no fue su culpa y fue necesario hacer los cambios tras golpear la coladera que aaaaalguien no revisó bien antes de las prácticas libres.

Pero la FIA dijo que no, que el reglamento no les dejaba opción y vino la sanción para Carlos Sainz. Obvio, el piloto español y Ferrari no se quedaron callados.

¿Qué dijeron Carlos Sainz y Ferrari tras su sanción por culpa de la coladera?

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, salió molesto porque además del billete que desembolsaron, Sainz tendrá que salir 10 lugares atrás. Habló con los comisarios para decirles que chale, fue una situación totalmente ajena al equipo, pero no consiguió nada.

“No creo que hayamos hecho algo mal. Tenemos que pagar un gran costo por esto. Y encima, tienes la penalización cuando sabes que estamos luchando por un lugar en el campeonato… 10 puestos es un gran golpe“, dijo, según retomó Motorsport.

Así mismo comentó, tras librar sanción por el cambio de chasis, que de plano se trata de broma. Sucede que lo cambiaron después de la medianoche, es decir, no fue el mismo día del golpe a la coladera en el GP de Las Vegas. Con eso bastó para que la FIA dijera “ahhh bueno, no usaron dos chasis en un día, no hay sanción”.

Así quedó el Ferrari de Sainz tras golpear una coladera en el GP de Las Vegas / Foto: @F1

El propio Carlos Sainz salió igual de molesto:

“Cuando terminó la sesión, el equipo me comunicó que me penalizaban con 10 puestos en la parrilla por algo en lo que no había tenido culpa. Obviamente, esto ha cambiado por completo mi mentalidad y mi opinión sobre cómo va a ir el fin de semana a partir de ahora. Pueden imaginar lo decepcionado e incrédulo que estoy con la situación. No me verán muy feliz este fin de semana”.

Carlos Sainz recibió una sanción de 10 lugares en el GP de Las Vegas / Foto: Getty

Para el piloto español, lo que le pasó con la coladera en el GP de Las Vegas es una muestra de que todo en la Fórmula 1 puede mejorar: “La FIA, los equipos, las reglas… esto podría aplicarse claramente como fuerza mayor para que no me penalizaran. Pero de alguna manera siempre hay formas de empeorar la situación”.

