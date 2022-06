Aunque finalmente la FIA descartó sanciones a los equipos durante el Gran Premio de Canadá, a Max Verstappen no le gustó nada que la Federación Internacional de Automovilismo pretenda que todas las escuderías modifiquen la altura de sus autos 10 milímetros para reducir o eliminar de una vez por todas el efecto rebote o también conocido como porpoising.

Esta palabrita la hemos escuchado mucho desde los test de Barcelona y de Bahréin, sin embargo en los últimos días su uso ha incrementado desde que Mercedes se quejó, tras los dolores de espalda que dificultaron a Lewis Hamilton salir del auto tras la carrera en Azerbaiyán.

Getty Images

Esas quejas han dado entrada a la FIA, que amenazó con descalificar a los equipos previo a una carrera si los autos una superaban una prueba de seguridad, en relación con los salvajes rebotes. La idea es que si un auto es catalogado como inseguro, el equipo contará con un par de horas después de la tercera práctica libre para realizar los ajustes necesario para reducir o eliminar el porpoising.

Y una de las soluciones más rápidas es levantar el auto, aunque eso significa una significativa pérdida de rendimiento, pues entre más cerca esté el piso de auto en relación con la pista, será más rápido. Entre más alto, más lento. Y esto no le gustará a Mercedes, pues ni solucionaría el porpoising, ni mejoraría su rendimiento; sólo perjudicaría al resto de los equipos.

Verstappen explotó contra Mercedes

Esto no le hizo gracia a Verstappen, quien aseguró que es una vergüenza que se pretenda cambiar el reglamento cuando ni siquiera se ha llegado a la mitad de la temporada, y todo por una queja.

“No es que nos afecte más o menos que a otros equipos, pero no debería ser que alguien se queje mucho y de repente se modifiquen las normas. Si no puedes diseñar el coche para eso, es tu culpa, no la de las reglas, para mí es un poco vergonzoso”, dijo el actual campeón, de acuerdo con Racer.

Getty Images

Cabe recordar que Toto Wolff, director de Mercedes, admitió a principio de temporada que habían subestimado el nuevo reglamento en relación a la aerodinámica y ese es el principal argumento para explicar la “lentitud” del auto de Hamilton y los incontrolables rebotes.

“Creo que hay muchos equipos que hicieron un trabajo impresionante para no tener este tipo de problemas, así que es posible esquivarlo. Si levantas el coche, no tendrás problemas, pero perderás rendimiento. Pero si no puedes diseñar un coche bien para eso, entonces eso es culpa tuya, no es culpa de las reglas”, lanzó Verstappen.