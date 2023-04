La violencia parece ser un tema que no tiene final en la Liga MX. A pesar de que ésta suele involucrar a aficionados, en el Mazatlán vs Monterrey del Clausura 2023 llegó incluso a la policía que (en teoría) estaba cuidando el Estadio Kraken.

La campal del Querétaro vs Atlas en marzo de 2022 dejó una huella imborrable en el futbol mexicano. Sin embargo, no fue nada bueno y ahora parece que no sirvió para concientizar. Eso sí, la FMF busca regular el acceso de los aficionados a través del Fan ID.

El problema es que en el Mazatlán vs Monterrey la situación fue diferente. Independientemente de que los visitantes llevaran su Fan ID, publicaron un video en el que un policía agrede precisamente a varios aficionados en la parte alta del inmueble.

La afición de Monterrey en el partido vs Mazatlán de la Liga MX / Agencia Mexsport

¿Qué pasó en el Mazatlán vs Monterrey?

La Jornada 16 del Clausura 2023 representa la primera fecha de la Liga MX en la que el Fan ID es obligatorio en todos los estadios. No obstante, la violencia se hizo presente en el Xolos vs León con golpes y agresiones muy fuertes en el Estadio Caliente.

Y peor tantito, las cosas no fueron distintas en la Perla del Pacífico. En la cancha, el Mazatlán vs Monterrey terminó con victoria de los Rayados por 0-2, cortesía de Maxi Meza y Erick Aguirre. Pero en la tribuna, la afición visitante no la pasó nada bien.

El Fan ID fue obligatorio en el Mazatlán vs Monterrey / Agencia Mexsport

A pesar de que no se ha dado a conocer el motivo de la bronca entre aficionados y policías, los elementos de seguridad no se midieron. Algunos sometieron a varios fans; otros, los jalonearon entre los espacios reducidos de las butacas.

Mientras tanto, el miedo entre la misma gente de Rayados incrementó, especialmente entre niños y mujeres. “Nadie está haciendo nada“, reclamaron con el Mazatlán vs Monterrey jugándose todavía. Un grupo pequeño se encargó de tranquilizar a un hombre, que quería bajar a defender a los demás.

Por si fuera poco, en otra grabación se aprecia el llanto de un niño sin que pudieran tranquilizarlo. ¿El motivo? Los policías aparentemente estaban golpeando a su padre y la seguridad del Kraken les pidió que guardaran los celulares para no grabar.