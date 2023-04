La Liga MX implementó el uso del Fan ID para controlar la violencia en todos sus estadios. Además, el grito homofóbico es otro punto importante a erradicar en todo el futbol mexicano y el Xolos vs León demostró que hay mucho por trabajar todavía, ya que ambos aspectos fueron protagonistas antes, durante y después del partido.

Durante varias jornadas, se advirtió que el Fan ID sería obligatorio a partir de la Jornada 16 del Clausura 2023. Es decir, en el Estadio Caliente ya se debía contar con la información de cada aficionado para situaciones como esta… Y ninguna se controló, ni siquiera en la cancha.

El grito homofóbico se escuchó al menos en 4 ocasiones durante el Xolos vs León. Sin embargo, el árbitro central Edgar Morales no activó el protocolo que ya conocemos, que empieza con advertencias en el sonido local y llega hasta la suspensión del partido.

Y la #Masakre porra de #Xolos se manifiesta con el grito homofóbico a Rodolfo Cota, portero de #ClubLeon.



Se tenía varios partidos sin escuchar este grito. pic.twitter.com/EkWT2ZPVAT — Rodrigo Peguero (@rodrigopeguero) April 22, 2023

La violencia en el Estadio Caliente durante el Xolos vs León

La violencia en la frontera no se quedó solo en conatos de bronca. Aunque sí se presentaron algunos encontronazos, hubo agresiones que podemos catalogar incluso como cobardes. Las imágenes son muy fuertes y en uno de los videos se aprecia a un encapuchado patear a un seguidor del León que ya estaba en el piso.

El Sol de Tijuana reportó al menos cinco aficionados heridos con playeras de León, que viajaron desde la misma ciudad para ver el Xolos vs León. Familias enteras salieron decepcionadas del inmueble y relataron que gente del equipo rival los atacó sin motivo.

Violencia afuera del Estadio Caliente previo al Xolos-León.



Y la Liga MX no hará nada, seguramente.



pic.twitter.com/nMoPRwnWl2 April 22, 2023

“Íbamos entrando apenas cuando un chaparrito llegó y nos desbarató a todos. Le pegó a mi hijo. Le pegó a mi compadre y se fue sobre las mujeres y niños. No se vale. No se vale que sean así. Venimos desde lejos para ver el juego“, explicó uno de los seguidores de La ‘Fiera’ al mismo diario.

La realidad es que no es la primera vez que hay violencia en un Xolos vs León. No obstante, los elementos de seguridad brillaron por su ausencia en todo momento. Afortunadamente, los aficionados visitantes que quedaron lastimados fueron atendidos de inmediato por paramédicos.

El Xolos vs León terminó 0-0 con muchos incidentes entre la afición / Agencia Mexsport