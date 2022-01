Meat Loaf y la historia que lo convirtió en aficionado del Hartlepool en la League Two

Meat Loaf falleció a los 74 años de edad el 21 de enero del 2022 y su muerte no sólo sacudió al mundo de la música. Los aficionados del modesto equipo Hartlepool perdieron al que tal vez haya sido el seguidor más famoso de su equipo.

Marvin Lee Aday, su nombre real, se sintió atraído por el equipo a pesar de no ser un aficionado como tal del futbol, sin embargo, el estadounidense terminó mudándose a Inglaterra, en las cercanías de la ciudad de Hartlepool.

¿Cómo nació la afición de Meat Loaf?

Todo comenzó tras una invitación al programa de televisión Soccer AM, de Sky Sports, en 2003. Se trata de un programa de televisión de comedia y futbol, basado precisamente en el futbol inglés, y que suele tener invitados, de todos los ámbitos.

En ese año Meat Loaf fue cuestionado sobre si seguía a algún equipo británico en particular y sorprendió a propios y extraños al asegurar que era aficionado al Hartlepool, un equipo que actualmente juega en la League Two.

“La historia de Meat Loaf de cómo se convirtió en seguidor de Hartlepool cuando apareció en Soccer AM fue conmovedora y estamos contentos de haber sido el equipo al que dedicó su pasión por el futbol. Probablemente fue nuestro fanático más famoso y enviamos todo nuestro amor y pensamientos a su familia y amigos en este triste momento”, lamentó un portavoz.

Tras recibir la invitación a Soccer AM, el cantante estadounidense se dio a la tarea de buscar un equipo de futbol, porque como decíamos antes, no era realmente un aficioando al futbol.

“Me preguntaron: ‘¿Tienes un equipo al que apoyas, tal vez Manchester United, Liverpool?’, Y yo dije: ‘¡Eso es aburrido!’. Es propio de una celebridad decir: ‘Oh, soy fanático del Liverpool, apoyo a quien sea‘, los equipos que siempre han estado en la cima.

“Entonces comencé a buscar y fui a la segunda división… no, no, no, y bajé a la tercera división y dije: ‘Hay un nombre genial, Hartlepool, en la tercera división‘”, confesó a la revista talkSPORT.

La historia que atrapó a Meat Loaf

Lo que más le llamó la atención y definitivamente lo atrapó, fue la historia de la ciudad, a donde llegó un mono a las orillas del mar hace muchos años y los pescadores de la costa de Hartlepool pensaron que se trataba de un espía francés, por lo cual lo ahorcaron. Es por ello que la mascota de equipo, H’Angus, es precisamente un mono. “Eso es perfecto”, mencionó el cantante fallecido.

“Luego, lo que hice fue investigar a todos los jugadores de Hartlepool, así que cuando entré en Soccer AM, conocía a todos los jugadores, sabía el último juego, sabía quiénes eran los grandes goleadores, sabía quién era el entrenador”, indicó.

Meat Loaf no ha sido el único aficionado famoso de este modesto equipo, pues en el Victoria Park, casa del Hartlepool, se ha dejado ver y quien es originario de Hartlepool.