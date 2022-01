Muere el legendario cantante Meat Loaf a los 74 años

La lamentable muerte de Meat Loaf fue confirmada durante las primeras horas de este 21 de enero del 2022. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

Marvin Lee Aday, más conocido como Meat Loaf, murió a los 74 años. Según el comunicado difundido en la página Facebook del legendario intérprete de “I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”, falleció anoche, rodeado de sus seres queridos: su esposa Deborah, sus hijas (Pearl y Amanda) y amigos cercanos.

“Sabemos cuánto significó [Meaf Loaf] para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo mostrados, a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre hermoso”, señala el comunicado que finaliza con un alentador “De su corazón a sus almas, ¡nunca dejen de rockear!”

El gran Meat Loaf nació el 27 de septiembre de 1947, en Dallas, Texas. El nombre que durante décadas lo acompañó profesionalmente lo tomó de Meat Loaf Soul, la banda que lideró al mudarse a Los Ángeles y con la cual llegó a abrir conciertos de Van Morrison, Them, Taj Mahal y Janis Joplin.

Dueño de una impresionante voz de tenor, Meat Loaf comenzó destacando como actor, participando en musicales como Hair, As You Like It y The Rocky Horror Show, de cuya versión cinematográfica también fue parte.

No fue la única película en la que participó; se le recuerda también con papeles en Motorama, Wayne’s World, Crazy Alabama y, principalmente, The Fight Club, junto a Brad Pitt y Edward Norton.

Sin embargo, la actuación fue una actividad paralela a su gran pasión, la música. Como cantante, Meat Loaf tuvo una impresionante carrera que abarca seis décadas, en las cuales vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Bat Out of Hell (1972) sigue siendo uno de los 10 álbumes más vendidos de todos los tiempos.

Dicho disco, el cual realizó a lado de Jim Steinman (a quien conoció en audiciones para musicales), lo catapultó a la fama. De ahí siguió Dead Ringer (1976), Midnight at the Lost and Found (1983) y Bat Out of Hell II: Back Into Hell (1993), entre otros. De este último “I’d do anything for love (But I Won’t Do That)” se lanzó como sencillo, llegando al número 1 de Reino Unido, pese a durar poco menos de ocho minutos.

Luego de darse a conocer la muerte de Meat Loaf, varias estrellas no tardaron en expresar sus condolencias. Una de ellas, Cher, quien colaboró en Dead Ringer. “¿Me lo estoy imaginando, o están muriendo personas increíbles del mundo de las artes cada dos días?”, expresó la cantante en su cuenta Twitter.