El mejor restaurante del mundo está en un estadio de futbol de Dinamarca

Tal vez una de las mejores combinaciones del mundo es futbol y comida. Ya sea para pasar el rato o para tratar de calmar los nervios, la comida y un partido de futbol es el pretexto perfecto para pasar un rato con amigos o familia, y tal vez ese sea el secreto de Geranium, que ganó el reconocimiento al mejor restaurante del mundo en 2022 y se ubica nada más ni nada menos que un estadio de futbol, en Dinamarca.

El mejor restaurante del mundo está en el Parken Stadion

El restaurante se ha hecho de un prestigio increíble en los últimos años y tras ser reconocido como el segundo mejor del mundo en 2021, este año se quedó con el premio anual, sólo 12 años después de llegar a su actual sede, que es el Parken Stadion, que fue uno de los estadios que albergaron la Eurocopa del 2021.

El restaurante, sin embargo, no tiene vista a la cancha del Parken Stadion. Se ubica en el octavo piso del inmueble, cerca del estacionamiento, pero eso no significa que no tenga una vista espectacular, pues desde el lugar se observa Faelledpark (jardines comunes), así como una cancha con pista de atletismo aledaña al estadio.

El estadio no fue la primera sede

El estadio fue inaugurado en 1992, luego de que el anterior estadio, ubicado en el mismo lugar, fuera demolido, y es casa de la Selección de Dinamarca. El restaurante, sin embargo, llegó en 2010, tras abandonar su primera sede, en la cual se mantuvo sólo dos años, entre 2007 y 2009.

“Todas las probabilidades estaban en nuestra contra”, dijo el chef Kofoed, responsable del restaurante, que se ha especializado en comida ‘Scandi’ de temporada y en promedio una persona gasta cerca de 274 dólares, algo cercano a los cinco mil 600 pesos mexicanos, y la estancia mínima es de tres horas, por lo que estamos hablando de un restaurante de lujo de a de veras.

Desde 2022 el restaurante retiró la carne de su menú, de modo que ahora ofrece mariscos y vegetales de primera línea, así como vinos y coctelería. Para reservar hay que tener paciencia, pues hay que esperar tres meses, así como un depósito de cuatro mil pesos, aproximadamente, por persona.

“Este es un año victorioso para la gastronomía danesa con Geranium reclamando el título de Mejor Restaurante del Mundo y dos nuevos restaurantes daneses ingresando a la lista de los 50 principales”, indicó la organización, de acuerdo con Forbes.

