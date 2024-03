Lo que necesitas saber: Estos agentes libres pueden hacer que algunos equipos tomen rumbo de playoffs y las franquicias que dejan, ponerlas a la deriva

Arranca los preparativos para la campaña 2024 de la NFL y uno de los aspectos importantes en la temporada baja es la agencia libre. Hay varios jugadores muy interesantes en el mercado.

Nos centraremos en los 12 nombres más interesantes y que podrían cambiar la realidad de varios equipos, en una de esas, hasta los hacen contendientes por el título.

Eso sí, el que sean agentes libres no significa que vayan a cambiar de equipo sí o sí, porque existen diferentes maneras de que estos jugadores se mantengan en sus actuales equipos… con etiquetas de jugador franquicia, extensión en sus contratos de novato o renovación de tratos.

Chris Jones, el nombre más interesante de los agentes libres de NFL – Foto: Getty Images

Los 12 mejores agentes libres y el mejor equipo para ellos

Aquí pondremos el panorama de los 25 jugadores que están en la agencia libre y analizamos el mejor posible destino para ellos, ya sea quedarse en su equipo o elegir un mejor destino.

Chris Jones, tackle defensivo

Son pocos los jugadores que brillan a lo grande en esa posición y uno de ellos es Chris Jones. Posiblemente sea el Patrick Mahomes de la defensiva de Chiefs y será uno de los agentes libres para la NFL 2024.

Peeeeeeeeeero, difícilmente Kansas City deje ir a un jugador tan importante para ellos como lo es Chris Jones, así que, harán lo que sea para mantenerlo… y tampoco lo vemos en otro equipo.

Chris Jones es una amenaza para cualquier QB – Foto: Getty Images

Kirk Cousins, ¿adiós a los Vikings?

Tiene 35 años y se perdió gran parte de la campaña 2023 por lesión, pero todavía le quedan un buen par de temporadas en los emparrillados en el primer nivel de la NFL.

Vikings no sabe qué hará con él, porque podrían buscar un nuevo mariscal en la agencia libre o Draft. Lo más seguro es que se desprendan de él, por lo que un nuevo equipo se asomaría en su horizonte.

Falcons suena como una opción y no sería mala idea, para que de confianza a un Desmond Ridder o Taylor Heinicke que necesitan ganar experiencia. Otro equipo que podría hacerse con sus servicios y aplicar la misma que se buscaría en Atlanta, serían los Giants, para que sea un mentor para Daniel Jones.

¿Será el final de Cousins en Vikings? – Foto: Getty Images

Christian Wilkins, otro tackle defensivo para los agentes libres

Los Dolphins cometieron un error cuando no firmaron al tackle con una extensión de contrato o con una etiqueta de jugador franquicia. Una decisión por la que se pueden arrepentir en Miami y otro equipo será el ganón con esta pieza fundamental.

Dolphins se enfocó en armar una ultra ofensiva, pero… ¿y la defensa? – Foto: Getty Images

El sin sentido de Giants con Saquon Barkley

Giants perdió, a propósito, a su mejor jugador en ofensiva y no parecen estar arrepentidos. No le quisieron dar el dinero que pedía y dejan a Saquon Barkley como el agente libre de la NFL más atractivo.

¿Por qué es un error? Sencillo, no hay mejor corredor que él disponible en la agencia libre o Draft, así que, un turbo mega tache para la franquicia neoyorquina.

Ojo que Eagles anda tras sus huesitos y en caso de firmarlo, los Giants podrían sufrir su poderío en dos ocasiones la siguiente temporada… sería increíble ver ese escenario.

Saquon Barkley, una estrella de los Giants que dejan ir – Foto: Getty Images

Calvin Ridley, un increíble receptor

Después de una ausencia de la NFL, Calvin Ridley regresó a lo grande con los Jaguars, pero está probando el ser agente libre y es un arma peligrosa para cualquier defensiva.

Son muchos los equipos que necesitan un receptor abierto de calidad y Ridley lo es. Chiefs es uno de los equipos que podrían sumarlo a sus filas y por fin, tener peligro de largo yardaje en sus arsenal.

Uno de los jugadores más interesantes en la agencia libre – Foto: Getty Images

Xavier McKinney, otro error que cometen los Giants

No sabemos cuál es el plan de los Giants para 2024, pero si perder a tu mejor arma ofensiva es algo criticable; que en el mismo mercado dejes libre a uno de tus mejores hombres en defensiva… eso es un auténtico harakiri.

Xavier McKinney fue una de las pocas cosas rescatables la temporada pasada en el Big Blue, que de Big ya no le queda nada. Queda perfecto en cualquier equipo, porque su calidad lo hace uno de los mejores agentes libres de NFL.

Pocos tan dominantes en el perímetro como él – Foto: Getty Images

Josh Jacobs, tiene que rendir y puede ser su última oportunidad

Fue líder corredor hace unos años, pero eso no te asegura que tengas una larga carrera en la NFL. Su nivel ha ido bajando después de dominar en su posición y busca redimirse.

Son varios los equipos que necesitan un corredor, pero ir a equipos como Giants, que no tienen tan buena prospección ganadora, no le convendría; pero, tal vez unos Chargers, Eagles o hasta Broncos, podría ser una excelente opción.

A demostrar toda su valía – Foto: Getty Images

Baker Mayfield, uno de los agentes libres de NFL que no lo sea tanto

Tampa Bay logró grandes cosas al confiar en Baker Mayfield y ante todo pronostico, los llevó a playoffs. No le colocaron etiqueta de jugador franquicia, pero puede que el arreglo llegue más temprano que tarde.

El 13 es la fecha límite para que los Buccaneers puedan firmarlo, porque si no lo hacen podrían meterse en un broncón. Hay pocos agentes libres de NFL con calidad en la posición de mariscal de campo.

La sorpresa de la temporada llamada Baker Mayfield – Foto: Getty Images

Chase Young, un peligro ambulante

Tuvo un increíble comienzo con Commanders hasta que una lesión terminó su gran momento. Regresó, pero Washington se cansó de esperar a su recuperación al 100%.

Los mandaron a 49ers para reencontrarse con Nick Bosa, pero no logró tener tan buenas actuaciones como se esperaba y en San Francisco ya no es requerido, pero eso no significa que sea un gran jugador para cualquier equipo que lo busque.

Chase Young busca nuevo equipo – Foto: Getty Images

Russell Wilson… ¿se acabó su tiempo o tendrá una nueva oportunidad?

En Broncos no lo hizo mal, por momentos tuvo mejores números que Patrick Mahomes en la temporada, pero el fracaso de Denver pegó más que su buen rendimiento.

Lo cortaron porque ya no lo querían y anda en busca de una nueva chamba para demostrar que todavía tiene lo necesario para ser de la élite. Varios equipos necesitan experiencia para su puesto de QB, Commanders y Giants por ejemplo, pero habrá que esperar para conocer su futuro.

¡Se acaba la era de Wilson en Denver! – Foto: Getty Images

Derrick Henry, el King de los agentes libres de NFL

Los Titans ya están mirando al futuro, pero sin su rey. Derrick Henry pasó de ser el único corredor a alternar en la temporada 2023 y eso significaba que se estaba preparando su salida.

Algunos rumores indican que los Ravens sería su destino y el solo hecho de imaginar ese ataque terrestre entre Lamar Jackson y Derrick Henry, es como un sueño.

Aunque, los Titans todavía pueden convencerlo de no ser de los agentes libres de NFL, pero tendrán que sacar la cartera y a ver si eso les conviene en el tope salarial.

‘King’ Henry, parece que no va más en Titans – Foto: Getty Images

