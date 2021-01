Goles de chilena, tiro libre y volea: Los mejores goles en la carrera de Wayne Rooney

Wayne Rooney ha decidido poner fin a su exitosa carrera como jugador y ahora será encargado de dirigir al Derby County de la segunda división en Inglaterra. Nacido y debutó con su amado Everton, al que regresó después de conseguirlo todo el Manchester United, fue a la MLS y finalmente con “The Rams“.

El Derby County lo hizo oficial mediante un comunicado en su página web, el ahora ex delantero de 35 años hace a un lado los botines para convertirse en el entrenador del primer equipo y sacarlos de la mala racha en la que se encuentran, ya que están en la antepenúltima posición del campeonato.

Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager 🐏 — Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021

La extensa carrera de Wayne Rooney comprende 2 países Inglaterra y Estados Unidos en 4 clubes diferentes. Para estos equipos registró un total de 313 goles, 28 con Everton en 2 etapas, 253 con Manchester United de Alex Ferguson, 25 con Dc United en MLS y 7 con Derby County, su último club.

Con la selección inglesa disputó las Copas del Mundo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Además estuvo en las Eurocopas de Portugal 2004, Polonia/Ucrania 2012 y Francia 2016. Con el conjunto de los “tres leones” anotó 53 goles en 120 partidos.

Sus mejores goles

Inglaterra vs Brasil 2013: En la selección inglesa también brilló y con un golazo le demostró a los mismísimos brasileños su calidad. En una de las clásicas jugadas de Rooney, tomó el balón por la banda derecha después del medio campo, condujo el balón hasta el área grande y cruzó el balón para vencer a Julio Cesar.

Ver en YouTube

Manchester United vs Manchester City 2010-2011: Posiblemente uno de los goles más recordados de Wayne Rooney y cómo no hacerlo. Es poesía en movimiento, ante el odiado rival de la ciudad. El portugués Nani recibió un balón por la banda derecha, entró hacia el centro del campo y metió un balón al área chica. Rooney no lo pensó 2 veces e hizo una chilena que quedará en la memoria de todos los aficionados al futbol.

Ver en YouTube

Manchester United vs MAnchester City 2013-2014: Una de sus víctimas favoritas, en un clásico y con un golazo. Rooney ya era el ejecutor de los tiros libres para los “Red Devils” y ante Joe Hart demostró que su técnica depurada iba en ascenso. Puso el balón en el ángulo derecho, inalcanzable para el portero rival.

Ver en YouTube

Manchetser United vs Newcastle 2004-2005: Después de su paso por el Everton, Alex Ferguson no dudo en sumarlo a su equipo. Demostró su calidad y su potencia en el tiro ante Newcastle, tras un rechace de la defensa en su propia área, el balón quedo en el aire a la altura de la media luna y Rooney no dudo en usar su pierna derecha para clavarla en el ángulo izquierdo de la portería de volea.

Ver en YouTube

Everton vs Arsenal 2002-2003: Al inicio de su carrera demostraba ser un jugador muy versátil y frente a un Arsenal de época, deslumbraba con su técnica individual y su excelente golpeo de balón. Rooney tomó el balón por la banda izquierda y se dirigió hacia la media luna para sacar un disparo que venció a David Seaman.