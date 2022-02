Las disculpas de Medrano, la goleada de Cruz Azul y los memes de Solari en la Liga Mx

Por primera vez en lo que va del año, el Clausura 2022 cerró una jornada sin dejar partidos pendientes y mientras unos equipos están en que no creen en nadie, otros no encuentran la suya y sus estrategas ya se tambalean después de seis jornadas.

A lo largo del fin de semana se marcaron un total de 20 goles, una cifra nada mala tomando en cuenta que nos chutamos doble empate sin goles, en el partido entre Juárez y Santos y en el Atlas vs Pumas.

El liderato de queda una jornada más con el Puebla, que se impuso por la mínima diferencia al Monterrey, pese a que La Franja se quedó con un hombre menos en los primeros minutos del segundo tiempo.

Las disculpas de David Medrano

El partido entre Juárez y Santos no sólo terminó sin goles, sino que los equipos no tuvieron propuestas ni interés por ganar el partido, y el resultado fue un partido bastante aburrido, a tal grado que el ‘Tuca’ Ferretti renunció a seguir dirigiendo a su equipo y se fue a sentar a una banca, solo y resignado.

Fue tal el aburrimiento que al final del partido, David Medrano ofreció disculpas a la audiencia por tan pobre espectáculo a través de la televisión. Se dice y se cuenta que la directiva de Juárez analiza la continuidad de Ferretti.

El mejor partido de Florian Thauvin en la Liga MX

Desde que llegó al futbol mexicano, se esperaba que Floran Thauvin marcara una diferencia notable, como lo ha hecho Gignac, pero se convirtió en un jugador más en el futbol mexicano, hasta el partido contra el Atlético de San Luis.

El exjugador del Marsella dejó varias pinturitas que hasta desató los elogios de Christian Martinoli en Twitter, y es que sí se voló la barda con controles como el que desembocaron en el segundo gol de los felinos. Él mismo estuvo cerca de marcar un golazo de chilena, pero Marcelo Barovero lo impidió.

Por fin Thauvin en sus intervenciones demuestra gestos técnicos superiores al promedio. — Christian Martinoli (@martinolimx) February 20, 2022

La cruzazuleada de Chivas

El Rebaño había hecho méritos para al menos no perder en su visita contra León y por ello empartó el partido 1-1 con un cabezazo del ‘Chicote’ Calderón, quien festejó por casi dos minutos, como si hubiera marcado el gol del título.

Pero en el tiempo agregado, León encontró el gol del triunfo, y dejó con las manos vacías a los rojiblancos, que con Marcelo Michel Leaño no logra enracharse de manera positiva.

Goleada de Cruz Azul

Después de aquella semanita turbulenta, Cruz Azul encontró tranquilidad en el Infierno de Toluca, donde goleó al equipo de Nacho Ambríz 4-1 y se afianza en el tercer lugar de la tabla general.

En la siguiente jornada, La Máquina recibe a Santos, el peor equipo de la Liga MX y el único que no ha ganado, por lo que se espera una exhibición celeste en el Azteca.

Abucheos y memes para América y Solari

¿Qué tienen en común Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo en el Clausura 2022? ¡13 goles cada uno en contra! América ya empató a Santos como el equipo más goleado del torneo.

Las cosas no están saliendo bien en el América con Santiago Solari y Pachuca le pasó encima en el Estadio Azteca, tal y como pasó contra Atlas y San Luis, por lo que el equipo fue abucheado por la afición, que de paso pidió la salida del estratega argentino, quien es víctima de memes.

América vuelve a perder

Solari: pic.twitter.com/eZgr9LidzB — Boser ヽ(ヅ)ノ (@bosersalseo) February 20, 2022