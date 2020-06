“¡Destruiste al equipo!”: Afición del Barcelona pide la salida de Setién tras ‘perder’ La Liga Española

La cosa no podría ir peor en el FC Barcelona y es que tras el empate ante el Atlético de Madrid, La Liga Española parece más que ‘perdida’. La afición está molesta y más allá de culpar a los jugadores tienen un enemigo en común: Quique Setién, entrenador de los ‘Culés’ que según argumentan ‘llegó a destruir al equipo’, por lo que exigen que se vaya ya mismo del club.

No es sorpresa para nadie que las cosas no andan bien en el FC Barcelona y es que hace unos días vimos una ‘riña’ entre el asistente de Quique Setién y Lionel Messi que dio mucho de qué hablar.

Ahora, tras el empate ante el Atlético de Madrid, parece que ya no hay mucho que pueda hacer el Barcelona en La Liga ya que depende de una virtual derrota ante el Real Madrid para seguir con aspiraciones de ser campeones pero tomando en cuenta cómo vienen jugando los ‘Merengues’ y que el Espanyol (rival en turno) es último de la tabla, no hay mucha confianza.

Si bien Quique Setién sólo dirige al equipo, los fanáticos del Barcelona lo acusan de ser un hombre ‘sin ideas’ y es que además de que los jugadores no han respondido del todo en la cancha creen que el DT es responsable de dicho accionar, pues hay incomodidad y molestia con él y su equipo y por ello no le hacen caso.

Las reacciones en contra de Quique Setién son muchas y muy variadas donde el mensaje sigue siendo el mismo de hace una semana, la anterior y la anterior… quieren que se vaya, hecho que parece ser sumamente probable.

Se dice que Setién no va a culminar esta temporada pues el Barcelona necesita reponer sí o sí el camino lo más pronto posible, por lo que con la Champions League por delante y el cierre de La Liga, lo mejor sería dar paso al plan b. Los aficionados están molestos, no quieren saber nada de Quique y así lo dejaron plasmado en redes sociales.

Qué vergüenza, qué planteamiento tan cagón. No es la primera vez y no será la última, porque con la poca personalidad que muestra, es normal que los jugadores le toreen. Decepción absoluta con Quique Setién.

El Barça perdiendo la liga contra el Atleti y Setién no ha sacado a Ansu Fati hasta el minuto 85 y Griezmann en el 90. pic.twitter.com/JXTUkxgAWG

Setién vs Simeone. Tal cual pic.twitter.com/hrG55cwTOD

Setién llegó citando a Cruyff y se marchará recordando al Tata Martino.

Ves al Barça y te resignas…

Quedémonos con el buen partido de Riqui Puig y reflexionemos. Hay varios jugadores del Barça que ya no es que no quieran, es que no pueden.

Hasta Messi se ha vuelto humano…

— Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) June 30, 2020