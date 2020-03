El polémico mensaje del ‘Chicote’ Calderón ‘contra Chivas’ por su inactividad

Quien parecía sería una pieza fundamental de las ‘Chiva-lácticas’ para este Clausura 2020 no la ha pasado nada bien. Cristian el ‘Chicote’ Calderón, ex de Necaxa, no ha jugado desde hace 4 jornadas y parece que está molesto, pues publicó un polémico mensaje que parece ser en contra de su equipo por la inactividad que ha tenido este torneo. ¿Será?

El ‘Chicote’ Calderón llegó a las Chivas como uno de los ‘bombazos’ del torneo tras pasar una excelente campaña en el Necaxa. Era un gran elemento, marcaba goles, le daba seguridad a su equipo en zona defensiva pero problemas extra cancha lo han marginado este torneo.

Chivas no le ha dado minutos a Calderón desde la jornada 6 del Clausura 2020 y es que luego de que fuera visto cantando con una banda en Jalisco, se le impuso una multa económica y deportiva donde ha sido relegado a no jugar.

Este sería el principal motivo del polémico mensaje que publicó en sus redes sociales o al menos así lo piensa la afición de las Chivas, pues subió una Instagram Storie donde puso lo siguiente.

El Chicote me representa. Que hombre. pic.twitter.com/XOvrgtTCoJ — GONZALO (@DiosGroserito) March 15, 2020

“Ya se hizo costumbre. Una semana más“, publicó el ‘Chicote’ Calderón en el marco del partido entre Chivas y Monterrey, donde no jugó y donde su equipo sacó un empate.

Aficionados de Chivas se manifestaron ante este mensaje y hay bandos divididos, pues hay quien sí quiere que el ‘Chicote’ regrese a la actividad pues para algo lo compraron; otros prefieren que se quede fuera de las convocatorias, pues desde que ‘se fue’, junto a Antuna, el ‘Rebaño’ juega mejor y ya no pierde.

Si bien el mensaje del ‘Chicote’ Calderón es muy ambiguo, no falta quien considera que sí va dirigido a las Chivas y obvio, que le causará un par de problemas más.

Calderón suma sólo 229 minutos en lo que va del torneo, con 2 juegos como titular, por lo que ya veremos si más adelante en el torneo (si es que no se cancela por el coronavirus), retoma su lugar en el club y la constancia en el terreno de juego que tuvo en el Necaxa.