La actualidad de la Selección Mexicana —y del futbol mexicano en general— no es nada buena. Pasamos por un momento complicado y jugadores que vivieron eso lo saben muy bien, como Cuauhtémoc Blanco.

Para el exjugador del América y del Tri, los jugadores que están actualmente en la Selección Mexicana deben tener aún más compromiso luego del fracaso en Qatar 2022. Básicamente les manda decir que deben bajarle dos rayitas al ego si quieren salir del bache.

Cuauhtémoc Blanco le mandó un recado a los jugadores del Tri / Foto: Getty

Cuauhtémoc Blanco criticó la actitud de algunas “estrellitas” de la Selección Mexicana

Así mero, Cuauhtémoc Blanco habló ante medios de comunicación este fin de semana en un evento en San Luis Potosí, y dijo que los seleccionados (los ya consolidados y los nuevos), deben tener más humildad. Lo dijo porque tiene claro que algunos no aceptan las críticas y siempre ponen pretextos ante los fracasos.

Cuauhtémoc Blanco le mandó un recado a los jugadores del Tri / Foto: Getty

Para el buen Cuau, son varias las cosas que les hacen falta a los jugadores de la Selección Mexicana hoy en día. Lo dicho, desde la humildad, pero también un poco más de hambre por cosechar éxitos deportivos y no tanto el beneficio económico del futbol.

“Creo que les falta corazón, hambre y lo que siempre he dicho, lo que se necesita en una cancha: pantalones. Yo creo que eso se ha perdido, y hoy por hoy tú ves a la Selección y la verdad que si yo estuviera ahí no sabes lo que haría con los jugadores: ‘a correr hijo, que aquí no hay estrellitas’. Lo más importante es la humildad. Cuando se sienten grandes, pierden el piso fácil”, dijo el Cuau en palabras para ESPN.

Cuauhtémoc Blanco le mandó un recado a los jugadores del Tri / Foto: Getty

En Europa sí corren y no hay estrellas

De hecho, Cuauhtémoc Blanco siente que a los jugadores les falta ver más bax… quiero decir, les hace falta ver más futbol. Él pondría a los seleccionados a ver partidos de talla mundial para que chequen cómo es jugar con humildad al más alto nivel.

“Yo siempre les pongo el ejemplo de que vean un partido del Liverpool contra Manchester City, ahí todos corren, ahí no hay estrellas. Eso es lo que les debemos enseñar a todos los futbolistas mexicanos, que hoy por hoy el que no corre, no puede jugar. Eso y que jamás se pierda el hambre de seguir teniendo éxitos”

Ojo con lo que dijo Cuauhtémoc Blanco ?❤️?? https://t.co/eITZ2m3BfH — Karen Peña (@kargua10) April 10, 2023

¿Qué opinas de lo dicho por Cuauhtémoc Blanco sobre los jugadores que hoy defienden la camiseta de la Selección Mexicana? ¿Fue muy duro o nomás habló con la verdad como lo hizo recientemente Enrique Burak?