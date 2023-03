Si acostumbras ver el beisbol o la NFL con la narración de Enrique Burak, sabrás que sus comentarios contra el futbol son muy famosos. No le gusta nadita el balompié y hasta se “ofende” cuando lo mencionan, pero generalmente es en tono de broma. Esta vez, en cambio, críticó con mucha seriedad y muy fuerte a la Selección Mexicana.

Resulta que la Selección Mexicana dejó un sabor amargo en su regreso a la Nations League de Concacaf con todo y el debut de Diego Cocca como DT. Los resultados no fueron los ideales, sobre todo el empate con Jamaica en el Estadio Azteca, donde varios jugadores se llevaron abucheos de la afición.

Y pues lo dicho, Enrique Burak ahora sí opinó con mucha seriedad sobre la Selección Mexicana en el Podcast Amigos para TUDN. Llamó mediocres a los jugadores porque el futbol es el deporte más apoyado pero reditúa poco en resultados. De hecho, asegura que el Estadio Azteca ha dejado de ser un lugar al que otras selecciones temían venir.

“ Una selección que recibe todo el apoyo de los medios y todo el apoyo de la gente… son estos mediocres. Y luego de la actuación abominablemente lamentable del pasado domingo, en donde me da la impresión de que antes llegaban los equipos al Estadio Azteca y les imponía. Era como si fueran a enfrentar a un gran fantasma. Pero como muchas veces ocurre, te acercas al fantasma, levantas la sábana y no hay nada, que es lo que tiene la Selección Mexicana de Futbol”

Pero más allá de molestarse por el resultado contra Jamaica, lo que hizo explotar a Enrique Burak fue la actitud de algunos jugadores. Chucky Lozano, por ejemplo, reclamó los abucheos y pidió a la afición apoyarlos más.

“Ya se les perdió el miedo y el respeto, y que salgan jugadores diciendo ‘pues es que vengan a apoyarnos’. O sea, ¿Cuánto tiempo se les ha apoyado?, ¿Cuánta gente vende hasta lo que no tiene para poder ir a un Mundial de futbol para estar con ellos? Y que se quejen de que no hay apoyo, a mí francamente me indigna“.