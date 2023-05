"Espero que pase a Verstappen": El mensaje de Hamilton a Checo Pérez tras sus triunfos sobre Max

Claro, es natural que siendo mexicanos, alabemos todo lo que hace Checo Pérez y le tengamos un poco de tirria a Max Verstappen por andarlo menospreciando. Pero no sólo en México nos ponemos del lado del tapatío, hasta Lewis Hamilton lo hace.

El piloto estrella de Mercedes no es ajeno a la batalla interna que existe actualmente en Red Bull, y previo al Gran Premio de Miami, dejó ver que prefiere a Checo Pérez por encima de Verstappen.

Checo Pérez y Lewis Hamilton / Foto: Getty

Checo Pérez vs Max Verstappen, la batalla por el campeonato de la Fórmula 1 este 2023

Se han celebrado cuatro carreras en lo que va de la temporada 2023 y cada piloto de Red Bull tiene dos victorias. Max Verstappen se llevó el GP de Bahréin y Australia, mientras que Checo Pérez se quedó con el GP de Arabia Saudita y el de Azerbaiyán.

El neerlandés lidera la clasificación de pilotos con 93 puntos contra 87 del mexicano, pero en el Gran Premio de Miami podría venir el rebase de Checo Pérez si llega a ganar la carrera y se queda con la vuelta rápida. Así, aunque Verstappen quede segundo, Checo lo pasaría en el campeonato de pilotos.

Checo Pérez ha tenido varios triunfos sobre Verstappen / Foto: Getty

Y si, Lewis Hamilton ve con buenos ojos que eso llegue a suceder, él mismo lo dijo previo al GP de Miami cuando le preguntaron acerca del rendimiento de Checo Pérez en el arranque de este 2023.

Lewis Hamilton manda mensaje a Checo Pérez y espera que pase a Verstappen en la clasificación

Cuestionado por Fox Sports sobre si le sorprende ver a Checo peleando de tú a tú con Verstappen la cima del campeonato de pilotos, Lewis Hamilton respondió que no. Sabe muy bien lo que puede hacer el mexicano y por eso siente que este puede ser el año donde baje al neerlandés.

“No me sorprende, estoy muy feliz por él y estoy muy orgulloso de él. Parece que finalmente se siente súper cómodo en el monoplaza y está retando al dos veces campeón del mundo cada fin de semana, espero que lo alcance y espero que lo pase”.

Checo Pérez derrotó a Verstappen en Azerbaiyán / Foto: Getty

Carlos Sainz siente que el mexicano está ante la oportunidad de su vida

Y no fue el único. Fernando Alonso y Carlos Sainz también opinaron sobre la batalla Checo vs Verstappen. Fernando se inclinó por decir que Max es su favorito, pues falta mucho y no es lo mismo competirle cuatro carreras que las 22 de la temporada.

Por otro lado, el piloto de Ferrari no dio un favorito, pero halagó el trabajo de Checo Pérez y reconoció que este 2023 pinta para ser un 1 vs 1 por el título.

Checo Pérez en el GP de Miami / Foto: Getty

“La sensación de derrotar sólo a un piloto te tiene que dar las ganas de que estás ante la oportunidad de tu vida. Está contra Max, que todos sabemos lo pilotazo que es, pero Checo está demostrando a todo el mundo lo bueno y sólido que es, y que con un coche que le da confianza está a un nivel muy alto“, dijo tambián a Fox Sports.

¡Venga, Checo, este año es el bueno!