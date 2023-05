Max Verstappen se acostumbró a estar por delante de sus rivales y de Checo Pérez en cada carrera los últimos dos años. Pero este 2023 está encontrando mucha competencia de parte del mexicano y se le nota el desconcierto por eso. El Gran Premio de Azerbaiyán lo dejó en evidencia.

Como sabes, Checo Pérez se quedó con la victoria en el circuito callejero de Bakú mientras que Max Verstappen tuvo que conformarse con el segundo lugar. Pero no porque Red Bull le dijera que no alcanzara a Checo, Verstappen lo intentó pero nomás no pudo.

Checo Pérez derrotó a Verstappen en Azerbaiyán /Foto: Getty

La frustración de Max Verstappen al no poder alcanzar a Checo en Azerbaiyán

Max Verstappen y Checo Pérez han dividido victorias en el arranque de la temporada 2023. El neerlandés ganó en Bahréin y Australia, mientras el mexicano se quedó con Arabia y Azerbaiyán. La diferencia es que la reacción de uno y otro al ver a su compañero ganar es muy distinta.

Verstappen dejó salir su peor versión con la victoria de Checo Pérez en Riad, pero nos sorprendió mucho al reconocerlo ahora que le ganó en Bakú. Sin embargo, pudo deberse al mensaje de Horner diciendo que “Checo tuvo suerte”, quiza eso calmó un poco a Max esta vez.

Pero por más que le busquen, la realidad es que Verstappen intentó alcanzar a Checo Pérez en Azerbaiyán y no pudo. Un audio revelado en Código F1 de DAZN revela que Max pidió ayuda a su equipo para entender por qué no lograba acercarse al tapatío.

El audio que dejó en evidencia a Mad Max

“¿Qué marcha debería usar en la curva 3? Va justo entre la séptima y octava”

“Séptima, Max”

“¿Estás seguro de que este modo es mejor? No lo creo”

“Dinos con qué estás sufriendo, Max”

“El balance entre el diferencial y el freno motor no es bueno”

“Vamos a revisar. Checo ha hecho 45.4, tu 45.6. Pierdes entre las curvas 7 y 12. Donde pierdes más es en la curva 8″

Fue parte de la conversación entre Max Verstappen y el equipo de Red Bull en plena carrera en Azerbaiyán. Y después de eso, el neerlandés de plano les dice que no sabe qué pasa, pero no logra darle alcance a Checo Pérez.

“Pues no sé que estoy haciendo mal, chicos. No sé”, les comenta. “Pierdes dos décimas solo en la curva 8, pero yo no apretaría más”, responden, a lo que Verstappen finaliza diciendo que “No puedo apretar en esa curva. No tengo agarre en la delantera”.

La desesperación de Max Verstappen en Bakú, el desconcierto de no poder alcanzar a su compañero Checo Pérez ?



Unas imágenes inéditas que vemos en 'Código F1' con @victorabadf1 ? pic.twitter.com/oCCqCL97Oe — DAZN España (@DAZN_ES) May 3, 2023

Si Checo Pérez es capaz de poner así a Verstappen, qué nos impide soñar con que pueda quitarle el campeonato de pilotos este 2023, ¿apoco no?