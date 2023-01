Después de tanto esperar, después de tantas frustraciones y tantas fotografías de él cabizbajo rumbo al túnel de vestidores, después de tanto, el futbol le hizo justicia a Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022, pues el argentino pudo levantar por fin la Copa del Mundo tras un dramático partido contra Francia, que terminó en tanda de penales.

Después de varias semanas, Messi habló por primera vez de aquel momento, en el que pudo levantar la Copa del Mundo y en sí del Mundial de Qatar que dejó varias escenas icónicas, como el festejo a lo “Topo Gigio” ante Louis van Gaal, el entrenador de Países Bajos, quien ya tenía historial con jugadores argentinos.

“Salió en el momento. Sabía todo lo que se había comentado antes del partido, lo que él había comentado. Algunos de mis compañeros me decían ‘viste lo que dijo’. Cuando termina todo eso, no me gustó eso que hice, no me gustó lo que pasó después, el ‘anda pa allá’, pero es un momento de mucha tensión, de mucho nerviosismo, no te da para pensar nada y uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también”, dijo el argentino en una entrevista a Urbana Play, de su país.

Messi sabía que Dios le guardaba el Mundial

Messi explicó que la historia de su primer y único Mundial fue perfecta, pues se dio justo antes del final de su carrera, con un ambiente especial en su país tras una reconciliación, pues cabe recordar que Messi fue criticado durante mucho tiempo en Argentina por no marcar diferencia como lo hizo en su momento Maradona.

Sin embargo, aseguró que sabía que Dios le guardaba ese momento. “Hablo con Dios siempre, le agradezco, le pido por el bienestar de mi familia, de mis seres queridos. Lo había dicho una vez, creo que fue antes del 2014, yo sé que Dios me va a regalar un Mundial. Después pasó lo de Brasil. No sé por qué, lo sentía.

Lionel Messi y su encuentro con la Copa del Mundo / Agencia Mexsport

“Sentía que él tenía guardado esto para mí y estaba esperando el momento. Y creo que no hay mejor momento que este, como la Copa América. Se lo agradezco todos los días de mi vida, por todos los logros que me dio siempre, no solo a nivel profesional. No me puedo quejar de nada ni pedir nada más”, compartió.

“De ese día, cambió todo para mí y para todos. Fue impresionante. Se dio lo que tanto soñamos y lo que tanto deseaba durante toda mi carrera, y llegó casi al final”, agregó.

Todos Messi, aunque pocos con Argentina

En el Mundial se dio un fenómeno curioso, pues incluso antes de comenzar, el deseo de millones de aficionados era que Messi ganara el Mundial, aunque no todos estaban convenidos de apoyar como tal a Argentina, de modo que en la final contra Francia, muchos le iban a Messi más a que a la albiceleste, algo que el propio jugador sintió.

Messi sabía que Dios le regalaría un Mundial / Agencia Mexsport

“Más allá de que cada uno iba con su país, también sentía que querían que yo lo ganara. Fue algo increíble. Algo inexplicable porque creo que nunca se dio algo así. Toda esa energía, todas esas ganas de todo mundo hizo que finalmente se diera”, indicó