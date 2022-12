El rey finalmente se coronó: El legado de Messi en los Mundiales

Se intentó varias veces, la mayoría no se logró. El mismo Lionel Messi dijo que la selección era increíble, pero que no se le daba. Quiso tirar la toalla y ahora, después de varios años, podemos decirle que valió la pena no hacerlo porque logró lo que tanto quería: ser campeón en un Mundial.

Compañeros, rivales, exfutbolistas, escritores, parece que el mundo entero fue capaz de deshacerse en elogios hacia Messi. Ese chico que deslumbró hasta firmar su primer contrato en una servilleta, puso de pie a millones en estadios por los que ya habían pasado otras leyendas.

Alemania, Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar vieron brillar a una estrella que con 35 años de edad, ya confirmó que Qatar 2022 fue su último Mundial y no jugará en 2026. Por ahora, nos queda esperar y seguir disfrutando de la magia a nivel de clubes.

Getty Images

El niño que no brillaba en la escuela, pero sí en la cancha

El mismo Lionel Messi ha aceptado que los estudios no eran precisamente su fuerte. Donde siempre destacó fue en el campo de futbol, aunque apenas a los 11 años se le diagnosticó una alteración en las hormonas del crecimiento, por lo que era más pequeño que otros adolescentes.

El tratamiento no era barato, al contrario, pero características como las de Messi no se ven dos veces en la vida… pero de ahí viene ese apodo de ‘La Pulga’. Desde sus padres, hasta los directivos del Barcelona, hicieron lo posible para cumplir el sueño de Leo, quien aterrizó en tierras catalanas con apenas 13 añitos.

Podríamos decir que el resto es historia: campeonatos, récords, goles, asistencias y el reconocimiento de millones. Es difícil y casi imposible poner en palabras lo que representa este astro del balompié. Tal vez sea más fácil describirlo a través de las expresiones de los niños que lo ven como un dios.

El último Mundial de Messi

La última Copa del Mundo de Lionel Messi empezó con mucha esperanza. El gol contra Arabia hizo explotar a millones de argentinos desde Lusail Stadium, hasta rincones del mundo que no podríamos imaginar; no obstante, la derrota bajó los ánimos por un rato.

Así que los ojos del planeta estaban sobre la Albiceleste y lo que se hiciera contra México. Al final llegó una victoria que a la larga representó el liderato del Grupo D y sí, Messi volvió a anotar para confirmar que buscaba su mejor Mundial.

No todo fue sencillo, ya que ante Polonia Messi falló un penal y regresaron las críticas, que volvieron a apagarse tras los octavos de final contra Australia. Otro gol y sobre todo, en una instancia en la que el ’10’ no había marcado anteriormente.

Foto: Getty Images

En cuartos de final llegó el décimo gol de Messi en Mundiales. Con asistencia incluida, todo pintaba para un triunfo que asegurara el boleto a semifinales… y las cosas cambiaron en la última jugada del tiempo regular. La buena noticia es que todo se consumó en penales, a favor de Argentina.

Croacia en la semifinal y Francia en la final. La quinta fue la vencida para un rey que no tenía la corona más importante en su carrera como futbolista profesional. Leo Messi, lo logró.

Getty Images