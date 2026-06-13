Lo que necesitas saber: Cada jugador pudo elegir los detalles personalizados para que sus botines del Mundial 2026 sean únicos

El Mundial 2026 es el escenario perfecto para que las mejores figuras del futbol se luzcan plenamente, y qué mejor que hacerlo con botines personalizados con un diseño totalmente único.

Foto: Cortesía adidas

Grandes figuras del Mundial 2026 llevarán botines personalizados

Resulta que Adidas se rifó desde Alemania con la fabricación de botines para varios de los jugadores más esperados en el Mundial 2026. “Cada par ha sido personalizado individualmente, combinando innovación de vanguardia en el rendimiento con detalles de diseño significativos que celebran las historias únicas de los atletas que los llevan”.

Los botines de la marca alemana se basan en el recién lanzado pack Road to Glory, colección inspirada en el camino rumbo a la Copa del Mundo. Algunos zapatos presentan las siluetas denominadas Predator, F50 y COPA, con colores y detalles inspirados en el trofeo del Mundial.

Foto: Cortesía adidas

Lo mejor de todo es que cada jugador tuvo oportunidad de elegir los detalles personalizados para sus botines, como apellidos de familiares, mensajes significativos, banderas y más.

Por ejemplo, Messi usará sus botines llamados El Último Tango, en alusión a que es su último Mundial, además de los nombres de sus hijos y sus fechas de nacimiento.

Foto: Cortesía adidas

Los grandes jugadores que usarán botines personalizados en el Mundial 2026

“Desde homenajes familiares y mensajes de agradecimiento hasta símbolos de ambición y orgullo nacional, las botas personalizadas ofrecen una visión única de las personalidades y motivaciones de algunos de los mejores futbolistas del mundo mientras se preparan para perseguir la gloria en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señala la marca en un boletín.

¿Pero a quiénes se refieren al decir que son algunos de los mejores futbolistas del mundo? Checa nomás la lista a continuación:

Florian Wirtz – Izquierda y derecha: “FAS <3” | Derecha: “259”

Jude Bellingham – Izquierda: “5inco” | Derecha: “JB”

Lamine Yamal – Izquierda y derecha: “Lamine Yamal” + banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial

– Izquierda y derecha: “Lamine Yamal” + banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial Rafael Leão – Izquierda: “Surf Man” | Derecha: bandera de Portugal

Nuno Mendes – Izquierda: “N. Mendes” + bandera de Portugal | Derecha: “Arnaldo” + bandera de Portugal

Ousmane Dembélé – Izquierda: “10” + bandera francesa | Derecha: “ALM27” | Tacón: Gráfico del trofeo del Balón de Oro (junto con el gráfico del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA)

– Izquierda: “10” + bandera francesa | Derecha: “ALM27” | Tacón: Gráfico del trofeo del Balón de Oro (junto con el gráfico del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA) Pedri – Izquierda: “FAMILIA” + bandera de las Islas Canarias | Derecha: “PEDRI” + gráfico de plátano

Rayan Cherki – Izquierda: “ZEAKPM=CRK” + icono de mago | Derecha: “ALZ.691” + icono de asistente

Raphinha – Izquierda: “Gratidão” + bandera de Brasil | Derecha: “Trabalho” + bandera de Brasil

Rodrigo De Paul – Izquierda: “Bautista” + bandera argentina | Derecha: “Francesca” + icono de estrella

Luis Díaz – Izquierda y derecha: bandera de Colombia

Lionel Messi – Izquierda: “CIRO 10 03 18, ANTO” | Derecha: “THIAGO 02 11 12, MATEO 11 09 15″| Talón izquierdo: Bandera de Argentina, Talón derecho: 10

Foto: Cortesía adidas

Foto: Cortesía adidas

Foto: Cortesía adidas

El mundo no está listo para lo que harán estos titanes con sus botines personalizados en el Mundial 2026.