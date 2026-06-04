Lo que necesitas saber: Messi, Ochoa y CR7 hacen historia al jugar 6 mundiales, aunque el portugués todavía no se descarta para 2030

El Mundial 2026, como cada Copa del Mundo, representa la última vez que veremos a una serie de grandes jugadores compitiendo en el certamen . Naturalmente los primeros que se vienen a la mente son Cristiano Ronaldo y Messi, pero no son los únicos.

Fotografía @FIFAWorldCup vía X

Jugadores para quienes el Mundial 2026 es el último de su carrera

Porque no nos dejarás mentir: de pronto ves algún partido de un Mundial del pasado, y te das cuenta de que cierto futbolista jugó por última vez en una Copa del Mundo ese día… y no lo sabías.

Bueno, la idea ahora es esa, saber cuando estés viendo el que quizá sea el último partido de estos grandes jugadores en el Mundial 2026.

Nombres que seguro recordaremos por mucho, pero mucho tiempo, y se despiden en México, Estados Unidos y Canadá. Algunos de plano es un hecho, otros podrían llegar a 2030, pero mejor no nos confiamos.

Lionel Messi

Su participación en el Mundial 2026 estuvo en duda hace unos meses por su posible retiro de la selección. La vida y el futbol nos regalan una última oportunidad para disfrutarlo en una Copa del Mundo. En 2030 ya no estará.

Messi con Argentina / Foto: MexSport

Cristiano Ronaldo

Acá tenemos una enorme duda. Desde Qatar se decía que ese era su último Mundial; ahora parece que el Mundial 2026 lo es y probablemente sí, pero en una de esas sigue jugando hasta 2030 (su entrenador lo ve jugando el Mundial que se celebrará en su país). Ya veremos qué pasa, pero disfrutemos cada partido suyo por si las dudas.

Foto: MexSport

Guillermo Ochoa

En la memoria quedarán para siempre todas sus grandes atajadas en mundiales: contra Neymar en 2014, frenando a Alemania en 2018 o el penal a Lewandowski, por mencionar solo algunas. Su récord de 6 mundiales termina este 2026.

Foto: MexSport

Luka Modric

Modric no se une a la lista de 6 mundiales con Messi, CR7 y Ochoa, solamente porque Croacia no clasificó en 2010. De cualquier forma su historia en la Copa del Mundo es única y para 2030 ya no lo veremos.

Luka Modric en el Mundial de Rusia 2018

Neymar

Si hace unos meses nos hubieran dicho que Neymar jugaría el Mundial 2026, sería difícil creerlo. Pensamos que Qatar había sido su último baile, pero tendremos la oportunidad de disfrutarlo un poco más. Ojalá su lesión lo deje tener muchos minutos.

Fotografía @SantosFC vía X

Manuel Neuer

Cuando anunció su retiro de la selección alemana, hace dos años, creímos que Qatar 2022 había sido su último Mundial. Pero regresa para uno más y sería chido verlo en una mejor exhibición en comparación con lo que pasó hace cuatro años.

Manuel Neuer con Alemania / Foto: MexSport

Mohamed Salah

Egipto no es habitual en mundiales, por eso agradecemos que hayan clasificado al Mundial 2026 para despedir al Faraón como merece. Su salida de Liverpool anticipa que no le quedan muchos años tampoco con su selección.

Foto: Liverpool FC (Facebook)

Sadio Mané

Tiene 34 años y el 2030 lo jugaría con 38… Se ve complicado. Nos regaló un gran torneo en 2018, pero en 2022 no estuvo por lesión, así que vale la pena disfrutarlo este año.

Kevin De Bruyne

Tiene la misma edad de Mané, por eso estamos ante su último Mundial. Referente de esa selección de Bélgica que fue favorita en al menos dos mundiales… ¿Será que este 2026 finalmente dan el salto y lo despiden con la Copa del Mundo?

Imagen: @sscnapoli

James Rodríguez

Imposible olvidar cuando lo vimos comiéndose al mundo en Brasil 2014 con esos 6 goles que se aventó. El tiempo no perdona, ya no es el mismo, pero aprovechemos que Colombia regresó al Mundial este 2026.

Heung-Min Son

Un jugador muy querido en México, jugará su último Mundial precisamente en México. Monterrey podría ser la sede del último partido de una Copa del Mundo donde lo veamos rifándose con Corea del Sur.

Virgil van Dijk

Estamos ante un defensa histórico, pero a sus 34 años, el Mundial 2026 pinta para ser el último. Si va a levantar la Copa del Mundo como capitán de Países Bajos, es ahora o nunca.

Thibaut Courtois

La posición de portero permite considerar que puede llegar al Mundial 2030, pero será mejor pensar desde ahora que es el último por si no sucede así. Otro pilar de la poderosa Bélgica que, muchos pensamos, podría ganar la Copa del Mundo alguna vez.

Casemiro

Uno de los jugadores más completos que ha tenido Brasil en los últimos años. Verlo jugar su último partido de un Mundial el 19 de julio, sería épico.

Foto: Manchester United (Facebook)

Enner Valencia

De esos jugadores que aunque su selección no logre trascender en el Mundial, su nombre te queda grabado por la gran actuación en lo individual. Que el futbol nos permita verlo anotar en el Mundial 2026.

N’Golo Kanté

Ya no es el mismo, pero se trata de un jugador que marcó época. Campeón del mundo en 2018, ser convocado en el Mundial 2026 habla de que sigue teniendo mucho futbol para dar en una selección de Francia llena de juventud a la que ya no entraron otros grandes como Antoine Griezmann.

Kanté con la Copa del Mundo

Ojalá nos estemos equivocando con al menos uno de estos grandes jugadores y vuelvan en 2030. Pero lo dicho, mejor aprovechemos este Mundial 2026 y guardemos con mucho cariño todo lo que hagan en la cancha.