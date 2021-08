Oficial: Messi no seguirá en el Barcelona

Este 5 de agosto marcará un antes y un después para el mundo del futbol, pues Lionel Messi no será más jugador del Barcelona y sí, no importa que seas fanático del Real Madrid o algún otro equipo alrededor del mundo, es una noticia que pega hondo en el mundo del deporte.

Jamás se imaginó que Messi podría dejar al Barcelona -mucho menos sus fanáticos y los del Barcelona-, a pesar del burofax y por algunos momentos, sus intenciones de dejar al equipo blaugrana, pero hoy eso se vuelve realidad para los culés.

Barcelona lo anunció en un comunicado (posiblemente el que nunca quisieron emitir en su historia), Messi y el conjunto culé tenían un acuerdo para la renovación de su contrato y extender la relación de toda una vida, pero no podrá ser.

De acuerdo al conjunto catalán, obstáculos económicos y estructurales, que se refieren a la normativa de La Liga, no podrán formalizar el acuerdo que se tenía con Lionel Messi y no estará regresará con el Barcelona a la siguiente temporada.

“Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional“, se puede leer en el comunicado.

La peor de las despedidas para Messi y el Barcelona

Aunque desde hace más de un mes, Messi dejó de ser oficialmente jugador del Barcelona -y por si se les olvidaba es jugador libre y aquí lo recordamos-, pero tanto el futbolista como el club culé estaban trabajando en un acuerdo, el cual existe, desafortunadamente no se puede dar para que regrese con el Barca.

El tema de la masa salarial es una de las complicaciones que impidieron que Messi firmara de nuevo oficialmente con el Barcelona, pues económicamente La Liga no aceptaba su inscripción debido a que el club catalán superaba los sueldos están en un 110% respecto a los ingresos.

De muchas maneras intentó sacar dinero, casi regalando jugadores para poder inscribir a Messi y anunciar la firma de contrato -que no llegará y perdonen si en la nota se me va una lágrima-. No pudo colocar a los futbolistas para aligerar la masa salarial y Messi toma un camino diferente.

Por si no están tan al tanto o no les queda muy claro el tema de la masa salarial, no se preocupen, aquí les dejamos una nota que explicará a fondo todo el tema (en realidad es un problemón) que tiene el Barcelona con la partida de Messi.