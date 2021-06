Oficialmente Messi dejó de ser jugador del Barcelona: ¿Qué pasa con la “renovación”?

Algo que parecía impensado sucedió, Lionel Messi ya no es más jugador del Barcelona porque el contrato del argentino con el club catalán expiró pasaditas de las 11:59 de la noche, hora de España y a las 4:59pm, tiempo del centro de México.

Por primera vez en la historia del futbol, Lionel Messi no tiene club, pues desde 2001 estuvo con el Barcelona, pero en este momento y tras no lograr ningún acuerdo con el equipo culé, no hay extensión de contrato ni nada que ligue al argentino al club.

Era casi imposible pensar en la idea de que Lionel Messi estuviera alejado del equipo que le ayudó en su crecimiento personal y profesional, del equipo al que le entregó 20 años del mejor futbol en la historia del mundo, pero toda historia llega a su fin.

Imborrables serán las historias que se contarán de Lionel Messi como jugador del Barcelona, desde su implosión en el mundo en 2005 y hasta el 2021, último partido como jugador del club culé. Muchos son los posibles destinos del argentino, así que las especulaciones no terminarán.

Se ha hablado de una posible llegada al Manchester City para reencontrarse con Pep Guardiola, un declarado fanático del futbol de Messi, también de un fichaje por el PSG para volver a crear magia con Neymar o hasta el deseo de ir a jugar al futbol de los Estados Unidos, que es lo que quieren Lionel.

¿Qué pasa con la “renovación” de Lionel Messi con el Barcelona”

Aunque se ha hablado de infinidad de equipos y destinos que podría tener Lionel Messi, hay uno que no sorprendería y sería un fichaje por el Barcelona. Sí, esto no es una broma, pues a pesar de que Messi no renovó, no quiere decir que pueda volver a jugar con el equipo catalán.

Barcelona podría firmar un nuevo contrato con Lionel Messi, como nuevo fichaje del club, pues el argentino está libre de contrato y de la manera en que llegó Memphis Depay y Sergio Agüero, estaría llegando al conjunto culé el mejor jugador en su historia.

Esto podría suceder pues el entorno del argentino ha dado respuestas positivas sobre mantenerse con el Barcelona y la directiva del equipo también se mantiene positivo con la idea de que Messi siga vistiendo la playera del club culé, de una manera u otra.

Uno de los principales problemas del equipo es el Fair Play financiero que tienen que tener para poder cumplir con sus compromisos de la siguiente temporada. Es por eso que se han anunciado algunas salidas bajo rescisión de contrato como Matheus y algunos que podrían venir en los siguientes días.

Además de las rescisiones, el equipo se planea vender algunos de los jugadores para poder cumplir con el límite salarial que se permite, aunque debido a la imprevista lesión de Dembélé, uno de los que estaba en la puerta de salida, buscará otras opciones para contratar a Lionel Messi.