La novela entre la directiva del Barcelona y Lionel Messi tiene un nuevo capítulo. Las noticias no son del todo buenas para aquellos aficionados del Barça que tienen la esperanza de ver a Leo con la playera blaugrana la siguiente temporada, ya que el ‘10’ busca una reunión con la directiva para pactar una salida amistosa.

El club catalán ya ha hecho estas prácticas en su momento con jugadores como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Carles Puyol y hasta el mexicano Rafa Márquez, que es el caso perfecto para poner en contexto el objetivo de Messi.

A diferencia de Xavi, Iniesta y Puyol, cuando Márquez se fue del Barcelona aún tenía contrato. Los otros ejemplos mencionados concluían contrato o se retiraron (Puyol), pero la directiva del Barça le concedió a Márquez su carta de derechos federativos, por lo que se convirtió en agente libre, de modo que los New York Red Bulls no pagaron la cláusula de rescición.

El contrato de Messi

Lionel termina contrato en verano del 2021, es decir, le resta un año, por lo que si un equipo quiere llevárselo, debe pagar al Barcelona nada más ni nada menos que 700 millones de euros para rescindir el contrato.

El acuerdo tiene una cláusula que le permite a Messi salir del Barça al final de cada temporada, pero la cláusula expiró el 10 de junio. El argentino apela a que en este año el fin de la temporada se alargó por la pandemia del coronavirus y que la fecha debe recorrerse, así que esto supone un conflicto de interpretaciones y al final de cuentas cae en territorio legal.

No quiere pleitos legales

Por ello, y para evitar demandas y demás, además de ser consciente de que ni el Manchester City ni algún otro equipo puede pagar los 700 millones de cláusula de rescisión, Messi busca una negociación amistosa, según información de El País y El Periódico, que si bien no le dejaría como agente libre, sí le permita salir por un costo menor. Se dice que el City estaría en condiciones de pagar poco menos de 200 millones.

Otra de las opciones que se manejaban es que Messi no se presentara a entrenar el próximo lunes, aunque esto puede ser interpretado como “incumplimiento de contrato” y otra vez volvería a caer en un posible conflicto legal, por lo que el argentino se presentaría a los exámenes médicos el domingo y a la primera práctica el lunes, a menos que obtenga un permiso especial del Barcelona.

En la reunión no estará Bartomeu

En dicha reunión que pide Messi con representantes del Barça no estaría el presidente Josep María Bartomeu, quien es el único que puede firmar la rescisión de contrato o cualquier otro movimiento que facilite la salida de Messi.

En otra lectura, Bartomeu no estaría en la reunión porque el Barcelona no quiere dejar ir al argentino, por lo que habría una negativa rotunda para abrirle las puertas al 10. “La única negociación que aceptaremos es la de renovar el contrato como ya le propusimos en su día y se paralizaron las conversaciones por deseo suyo. No habrá negociación, ni libertad, tampoco traspaso”, dijo una fuete de El País.

“El traspaso solo lo puede firmar el presidente y no lo hará, porque apostamos por Messi. Así se lo ha transmitido el entrenador, Ronald Koeman”, agrega el medio español.

De esta manera, se espera aún una serie laaaargos capítulos en esta novela, en la que el trama no descarta problemas legales, la renuncia de Bartomeu o la permanencia de Messi. ¡Qué nervios!