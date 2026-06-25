Lo que necesitas saber: México calificó al quinto partido vistiendo el uniforme blanco

Después de ocho años, la Selección Mexicana volvió a jugar con el uniforme blanco en un Mundial, para el partido contra Chequia y ganó 3-0. Tuvieron que pasar 40 años para que el Tri volviera a jugar en el Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México en una Copa del Mundo con esta versión con esta armadura, lo cual atrae muy buenos recuerdos incluso se podría decir que es el uniforme de la suerte.

Hay que recordar que para el Mundial de Qatar 2022 la Selección Mexicana presentó un uniforme que incluía playera blanca con vivos en color vino –muy bien recibido, por cierto– pero no se usó durante aquella Copa del Mundo, debido a que el Tri jugó sus tres partidos con el uniforme de local, el tradicional verde.

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Aunque en la mayoría de los Mundiales México ha presentado un uniforme de visitante predominantemente blanco, no siempre ha sido así.

Para el Mundial de Sudáfrica 2010 el uniforme alterno fue de color negro, mientras que en Brasil 2014 se vistió con playera roja. En Corea-Japón 2002, México presentó una playera color vino como opción alternativa, sin embargo para esa edición el Tri jugó sus cuatro partidos con la tradicional verde.

Para el Mundial 2026, se presentó una versión alternativa de color negro, que se usó ante Corea del Sur.

Foto: Mexsport

El uniforme que nos llevó al quinto partido

México tiene números positivos con la playera blanca, pues fue con con esta versión con la cual México calificó por última vez al dichoso y anhelado quinto partido.

En el Mundial de México 1986, el Tri visitó con la playera blanca en los Octavos de Final, contra Bulgaria, al que venció 2-0 en el Estadio Azteca, donde Manuel Negrete convirtió uno de los mejores golazos en la historia de los Mundiales.

Agencia Mexsport

Desde el Mundial de 1986, el Tri ha disputado ocho partidos con el uniforme blanco, y sólo ha perdido uno, ante Portugal, en el Mundial de Alemania 2006, y tal vez los mejores recuerdos con la playera blanca fue en Francia 1998, con los empates agónicos contra Bélgica y Países Bajos.

La última vez que México disputó un juego de Mundial con el uniforme blanco fue en Rusia 2018, en el triunfo 2-1 sobre Corea del Sur, en el segundo juego de la fase de grupos.

Historial de México con el uniforme blanco desde 1986