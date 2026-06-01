Lo que necesitas saber: México debutará en el Mundial con la playera verde

La Selección Mexicana utilizará sus tres uniformes durante la fase de grupos del Mundial 2026, lo cual marcará un hecho histórico en la historia de las Copas del Mundo, ya que México será la primera selección que use tres uniformes en un mismo torneo.

Por lo general, cada una de las selecciones que participa en un Mundial presenta dos uniformes, el de local y de visita, sin embargo en el caso de México sea confirmado que se incluirá la versión del uniforme negro, el cual fue presentado en los partidos amistosos contra Ghana y Australia.

Fotografía @miseleccionmx vía X

¿Qué uniformes usará México en el Mundial?

Acá te contamos qué uniforme usará la Selección de México, según lo que se ha filtrado, en cada uno de sus partidos de la fase de grupos. En caso de avanzar a la fase de eliminación directa será más común ver al Tri de color verde, sobre todo si avanza como líder de grupo.

México vs Sudáfrica: Playera Verde

México se presentará con el uniforme tricolor en el partido inaugural del Mundial, contra Sudáfrica, el 11 de junio, o sea que la Selección Mexicana jugará con la playera de verde, pues en el papel administrativo el Tri será local.

La playera verde de la Selección Mexicana

México vs Corea del Sur: Playera negra

México jugará con el uniforme negro en su segundo partido, a disputarse el 18 de junio, frente a Corea del Sur, en Guadalajara. México no juega un Mundial con uniforme negro desde Sudáfrica 2010, aunque en algunos partidos usó short negro.

La playera negra de México

Chequia vs México: Playera blanca

En el papel, Chequia será local el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, por lo tanto México debe utilizar su uniforme de visitante, es decir el uniforme blanco, así que para ese encuentro veremos una versión retro en los 11 jugadores que salgan al terreno de juego.

Uniforme blanco de la Selección Mexicana

¿Cuál es tu uniforme favorito de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?