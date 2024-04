México vs Colombia: Fecha, horario y dónde ver el amistoso femenil

Lo que necesitas saber: Leicy Santos, Linda Caicedo y Stefany Castaño no podrán jugar contra México por lesión

¡Se viene un partidazo! México se enfrentará a Colombia en la Fecha FIFA femenil de este 6 de abril, partido que nos ilusiona bastante por el nivel mostrado por ambas selecciones recientemente.

La Selección Mexicana se rifó brutalmente en la Copa Oro W, mientras que Colombia la rompió en el Mundial Femenil 2023. Uno de esos encuentros que los expertos llaman “de pronóstico reservado”.

México en la Copa Oro Femenil / Foto: MexSport

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el México vs Colombia Femenil?

Tal como te contamos una vez finalizada la Copa Oro Femenil, México tenía en el calendario dos partidos de alto nivel para la fecha FIFA del 6 al 9 de abril. El primero de esos partidos es contra la Colombia de Linda Caicedo, y el segundo contra la Australia de Sam Kerr.

Bueno, llegó la hora de la primera cita: México jugará contra Colombia este sábado 6 de abril a las 16:00 horas en el Inter&Co Stadium de Orlando.

Selección Femenil de Colombia / Foto: MexSport

La transmisión estará a cargo de TUDN, pero también será posible verlo en ViX Premium.

Para rápido:

Cuándo: Sábado 6 de abril

A qué hora: 16:00 horas (horario de CDMX)

(horario de CDMX) Dónde ver: TUDN y ViX Premium

Selección Femenil de Colombia / Foto: MexSport

Linda Caicedo no estará en el México vs Colombia Femenil

Debemos admitirlo, una de las razones que nos emocionó mucho cuando se anunció el México vs Colombia, fue la idea de ver a Linda Caicedo. La jugadora del Real Madrid es una de las mejores futbolistas del mundo, siendo nominada a premos como The Best y el Balón de Oro, además de ser la autora del mejor gol del Mundial Femenil 2023.

Lamentablemente no podremos verla contra la Selección Mexicana, ni a ella ni a Leicy Santos, también figura de Colombia. Previo al partido, Colombia anunció en un comunicado que serán baja de su convocatoria.

“Las jugadoras Leicy Santos del Atlético de Madrid (ESP), Linda Caicedo del Real Madrid (ESP) y Stefany Castaño del Atlético Mineiro (BRA), no podrán unirse a la convocatoria de los partidos ante México y Guatemala, debido a molestias físicas que les impiden estar en plenitud de condiciones”.

Linda Caicedo / Foto: MexSport

Eso sí, de cualquier modo Colombia trae un equipazo, con jugadoras como Mayra Ramírez, del Chelsea (de los fichajes más caros en la historia del futbol femenil); Manuela Vanegas, de la Real Sociedad; Jorelyn Carabali, del Brighton; o Catalina Usme, que juega en la Liga MX Femenil con Pachuca.

Nos espera un partido que de verdad, ve apartando la televisión porque está prohibido perdérselo.

