FIFA también investigará a México por el grito homofóbico en el partido contra Arabia

Ni para dónde hacernos: México ya quedó eliminado del Mundial de Qatar 2022, pero los estragos del torneo van para largo. La victoria ante Arabia Saudita no fue suficiente para clasificar a octavos de final y la desesperación de la afición provocará una nueva investigación de FIFA por el grito homofóbico.

A diferencia del partido contra Polonia, ahora sí se escuchó cuando despejó el portero rival. En el Estadio 974 nos topamos con el famoso “el que no brinque es polaco…” y eso no le gustó ni tantito al órgano recto del futbol internacional.

Agencia Mexsport

Así que no se esperaba algo diferente en los demás juegos de México en fase de grupos. Contra Argentina la libramos, ya que a pesar de la derrota, la afición mantuvo la calma y salió de Lusail triste; sin embargo, no insultó ni se metió con los rivales a través de palabras ya prohibidas.

La historia fue completamente diferente al enfrentar a Arabia. Si bien es cierto que había diferencia de dos goles en el marcador, Salem Al-Dawsari sentenció el 2-1 y ahí sí apareció la frustración en las tribunas. De estar a un gol de avanzar, México regresará a casa con una de sus peores actuaciones en Copa del Mundo.

Y como suele suceder, el coraje y la tristeza se ven reflejados en el famoso grito homofóbico. No han sido una ni dos veces las que FIFA advirtió sobre este tema y las posibles sanciones; no obstante, no se ha encontrado la solución para ponerle un alto y ahora podrían llegar dos castigos.

La postura de la FIFA ante el grito homofóbico en la despedida de México

Unas horas después de que se consumara la eliminación, ESPN publicó que FIFA había abierto oootra investigación por lo que sucedió en Lusail con México. Más adelante, esto se confirmó y la incógnita es qué sucederá con las sanciones, tomando en cuenta el futuro de la selección.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un procedimiento contra la Federación Mexicana de Futbol por los cánticos de los hinchas mexicanos durante el partido Arabia Saudita vs. México de la Copa Mundial de la FIFA disputado el 30 de noviembre“.

Agencia Mexsport