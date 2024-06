Los creadores de 'Intensamente 2' nos cuentan sobre los cambios y la psicología detrás de esta película

A lo largo de los años, Pixar ha jugado con la idea de qué pasaría si los juguetes, bichos, peces, monstruos e incluso los carros tuvieran una vida secreta y fueran conscientes de su propia existencia. Sin embargo, todo esto lo llevaron al siguiente nivel con Inside Out (o Intensamente como le pusieron en Latinoamérica), donde plantearon algo similar pero ahora, con las emociones.

Fue en 2015 cuando el famoso estudio de animación estrenó esta película dirigida por Pete Docter (a quien recordarán por estar a cargo de proyectos como Monsters Inc., Up y Soul), la cual nos trasladó hasta la mente de Riley, una niña de 11 años que entra en una crisis al mudarse de ciudad junto a su familia, pues jamás se ha enfreantado a un cambio tan fuerte a su corta edad.

Es ahí donde las emociones que se encuentran dentro de Riley (Alegría, Miedo, Desagrado, Ira y Tristeza) tratan de controlar los comportamientos de la niña desde el centro de mando en su cabeza (el cual, también se encarga de guardar sus recuerdos). Sin embargo, cuando se dan cuenta de que las memorias felices de la infancia de la protagonista se están perdiendo, todos se ven obligados a trabajar juntos por el bien de Riley y para salvar sus recuerdos.

Sobra decir que Intensamente fue un éxito no solo en taquilla, también en crítica, pues en 2016 se llevó el Oscar a Mejor Película Animada e incluso recibió la nominación a Mejor Guión Original. Con el paso del tiempo, Pixar lanzó secuelas de otras de sus películas famosas, pero jamás nos pasó por la cabeza que estuvieran planeando una segunda parte de esta historia en particular.

Sin embargo, todo cambió en 2022, cuando en la D23 Expo de aquel año, Pixar confirmó que estaba en producción Intensamente 2, de la cual, casi no soltaron detalles. Lo único que confirmaron fue que Pete Docter no estaría a cargo de la película. En su lugar entraron Kelsey Mann como director y Mark Nielsen en la producción. Aunque eso sí, mencionaron que tomarían algunas de las ideas que tuvo Docter para desarrollar la nueva historia.

Tras mucho misterio, resolvieron algunas de nuestras dudas en 2023 con el lanzamiento del primer tráiler de esta secuela, la cual nos dejó claro que después de tanto tiempo, Riley creció y está en medio de la adolescencia. Pero además de las emociones que ya conocíamos, se sumarán algunas más que aparecieron inesperadamente cuando entró en esta etapa de la vida, como Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Nostalgia.

Finalmente, luego de mucha expectativa, este 13 de junio por fin llegó Intensamente 2 a los cines de México y aprovechando el estreno de esta película, tuvimos chance de platicar un rato con Kelsey Mann y Mark Nielsen, quienes nos contaron un poco de dónde vino la historia de esta película, la psicología para crear a las nuevas emociones y también lo importante que es para ellos este proyecto.

Gran parte de la inspiración de Intensamente 2 fue la propia experiencia de Kelsey Mann con sus hijos. Y es interesante porque como ya lo sabemos, la adolescencia es una de las etapas más complicadas de la vida. Es en este momento donde forjas tus propios pensamientos, tu identidad, pero también aparecen cambios físicos y emocionales que nunca imaginamos que experimentaríamos.

Y eso es justo lo que pasa con Riley en la película, y de alguna manera, si es que existía la posibilidad de que hubiera una secuela de Intensamente, esta era el camino que los creadores debían seguir. Pero, ¿cómo fue que esa historia personal se transformó en algo para todo el público? Bueno, pues esto nos dijo el director de la cinta.

“Ya sabes, ha pasado mucho tiempo desde que fui adolescente, pero es un momento memorable en tu vida. Es difícil olvidarlo por la razón exacta que mencionas, son muchos cambios. Y creo que casi me emociono mucho cuando me dieron esta película porque creo que mis secuelas favoritas son las que evolucionan, crecen y cambian, así que considero que hacer una segunda parte siempre es difícil. Pienso que las secuelas que no funcionan tan bien son las que simplemente repiten y hacen lo mismo de nuevo. Entonces, el concepto de Riley atravesando la pubertad y pasando por cambios nos ayudó a contar una mejor historia para una continuación, porque las cosas necesitaban evolucionar y no simplemente repetirse”.

“Tienes razón. En cierto modo, cuando profundizas con algo por lo que estás pasando, tratas de encontrar verdades universales con las que todos se puedan identificar, sobre todo a la hora de desarrollar un proyecto como este, independientemente de quién seas o dónde creciste. Y todo empezó por ahí. Comenzó porque Mark y yo somos padres no solo de niños, sino también de hijas. Y cuando comencé esta película, en enero de 2020, mi hija tenía 13 años y mi hijo 14, entonces se encontraban en la misma etapa que Riley. Y no sólo estaba tratando de ver por lo que estaban pasando ellos, sino también por lo que yo estaba pasando, y siempre me ha gustado aquello con lo que puedo identificarme.

Definitivamente, Pixar es un estudio conocido por llevar a cabo investigaciones exhaustivas antes de dar vida a un nuevo proyecto, y aunque no lo crean, desde la primera película de Intensamente, contaron con varios expertos en psicología infantil para desarrollar los conceptos de la película.

Para esta segunda parte volvieron a trabajar de cerca con psicólogos especializados en la adolescencia e incluso se les sumó un equipo de consultoras muy especial, conformado por jóvenes que están en la misma edad que Riley en la cinta… así como lo leen, porque nadie como ellas puede estar de acuerdo si algo está bien o no en la trama.

Todo eso nos llevó a preguntarnos cómo fue el proceso para llevar todas estas ideas a la animación, por qué decidieron específicamente que Ansiedad, Envidia, Aburrimiento, Vergüenza y Nostalgia eran las emociones que debían unirse a las que ya conocemos y de qué manera lograron representar con precisión estas nuevas emociones en Intensamente 2. Y bueno, esto nos dijo Mark Nielsen al respecto.

La historia de Intensamente 2 nos recuerda que debemos aceptarnos a nosotros mismos, amarnos tal como somos y reconocer que no somos perfectos ni tampoco necesitamos serlo para que nos amen. Pero más allá de dirigir toda esta narrativa a los jóvenes, el mensaje de la película es universal, es tanto para los jóvenes que están pasando por esa etapa pero también para los padres o para quienes tienen a un adolescente en casa.

Y definitivamente, Kelsey Mann espera que con esta cinta, millones de personas en todo el mundo no solo puedan pasar un buen rato en el cine, también se lleven algo más, un recordatorio de que no debemos ser tan duros con nosotros mismos y debemos aprender a sobrellevar esas “imperfecciones” para estar en paz con quienes somos. Aunque seas un joven como Riley o alguien más grande.

“Creo que el hecho de que menciones que la película te hizo sentir todas estas cosas y reflexiones, tú que ya la viste, me mueve el corazón porque eso es justo lo que quiero que la gente sienta. Esta película siempre trató sobre cómo lidiar con esa emoción o ese pensamiento de que no eres lo suficientemente bueno. Y a esta edad, te vuelves increíblemente autoconsciente y eres muy duro contigo mismo. Eso fue lo que me llevó a tomar el proyecto, esa idea es donde empezó todo esto. Según recuerdo en ese momento de mi vida, definitivamente yo era exactamente igual. Era increíblemente crítico conmigo mismo y me resultaba difícil incluso gustarme quién era, porque siempre me comparaba con los demás y siempre sentía que no cumplía ciertas expectativas”.

“Esta película trata sobre aprender a amarte a ti mismo y no solo a las mejores partes, sino todo lo que forma parte de ti. Eso es algo que realmente quiero que el público se lleve. Estoy emocionado de que todos vayan al cine porque realmente me hubiera venido bien una película como esta cuando era adolescente. Así que tener la oportunidad de hacer ‘Intensamente 2’ y lanzarla en el mundo es algo grandioso. No sólo para entretener al público simplemente divirtiéndolos y contándoles un viaje lleno de aventura o diversión. También quiero que sea algo significativo para mucha gente, ya sabes, si eres un adolescente o si ya lo fuiste, que resuene con quien la vea y le ayude a quizá sanar o terminar de entenderse”.