Lo que necesitas saber: El Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 del miércoles 18 hasta el 22 de febrero en el Velódromo de Peñalolén de Santiago de Chile.

¡Medalla de oro para México! El equipo mexicano femenil de velocidad, integrado por Yuli Verdugo, Jessica Salazar y Daniela Gaxiola ganó el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 que se celebra en Chile.

Las ciclistas mexicanas fueron el equipo más veloz de la prueba y dejaron a Colombia y Estados Unidos con las ganas de llevarse el oro.

México campeón panamericano de ciclismo de pista

El equipo mexicano de velocidad marcó un tiempo de 47.162 segundos. El suficiente para superar al conjunto colombiano que se llevó el segundo lugar y Estados Unidos en el tercer lugar.

Daniela Gaxiola no solo quedó contenta con el resultado, sino que también tuvo un gran regreso a las competencias oficiales. La ciclista había estado alejada de la pista durante el año pasado.

“Me sentí bien, estoy contenta por el resultado, veníamos a batir nuestro propio récord. Es la primera competencia de la temporada, yo estuve en un pequeño descanso el año pasado y me siento de abrir con este campeonato panamericano. Feliz y muy orgullosa de mis compañeras que lo dieron todo y juntas pudimos hacer el mejor tiempo para llevarnos el primer lugar“. Contó Gaxiola a PanamSports.

Fotografía @PanamSports vía X

