Lo que necesitas saber: México suma, hasta el momento, tres medallas: 1 oro y 2 bronces.

El equipo mexicano de natación artística se llevó la medalla de oro en la Copa del Mundo de Medellín 2026 en la modalidad de equipo técnico. Sin duda, esa es la mejor manera para festejar un 14 de febrero, con mucho amor, talento y oro.

Y como la medalla fue resultado del trabajo en equipo, acá les dejamos a todos los integrantes que subieron al podio.

Glenda Inzunza

Regina Alferez

Miranda Barrera

Joana Jiménez

Pamela Toscano

Carolina Arzate

Citlali Nuño

Sofía Valenzuela

Daniela Ávila (Reserva)

Diego Villalobos (Reserva)

Medalla de oro para México en la Copa del Mundo

El equipo mexicano de natación artística sumó un total de 263.2375 en su rutina técnica, puntos que fueron más que suficientes para superar ampliamente a Estados Unidos con 249.8883 pts y Canadá con 217.2667 pts, equipos que tuvieron que conformarse con la plata y bronce, respectivamente.

Colombia, el país anfitrión, se quedó en el cuarto lugar, seguido de Perú y Brasil.

Captura de pantalla worldaquatics.com

Además de la medalla de oro, México también sumó un par de medallas de plata. Diego Villalobos se llevó la plata con su rutina de Solo Técnico con 207.1000 puntos

Diego Villalobos se colgó la presea de plata en la Copa del Mundo de Natación Artística. El oro fue para el británico Ranjuo Tomblin y el bronce para el kazajo Viktor Druzin.

La otra medalla de plata fue en el dueto técnico mixto con Nayeli Mondragón y Diego Villalobos, sí, el mexicano ya suma dos medallas en su cuenta personal. La dupla mexicana sumó 197.6209 puntos, los suficientes para asegurar su lugar en el podio.

Fotografía @COM_Mexico vía X

La Copa del Mundo de Natación Artística Acuática Mundial 2026 es una competencia que está compuesta por cinco eventos. Medellín es la primera parada del 13 al 15 de febrero.

Después los atletas tendrán que continuar la competencia en Francia, China, España y en Canadá, donde será la Súper Final.